(LĐ online) - Từ đêm mùng 9 đến sáng ngày 10/1/2021, liên tiếp xảy ra 2 vụ tại nạn giao thông mà nạn nhân là người đi xe máy sập “bẫy” trên Quốc lộ 20 (đoạn qua mỏ đá Tây Đạ Lào, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) khiến 2 người bị thương. Trong đó, 1 người bị thương nặng trong tình trạng gãy tay và chân phải nhập viện cấp cứu.

Người phụ nữ đi xe máy bị sập “bẫy” trên Quốc lộ 20 (đoạn qua mỏ đá Tây Đại Lào) bị té ngã vào sáng 10/1/2021

Theo thông tin từ UBND xã Đại Lào, vào khoảng 22 giờ đêm 9/1, người đàn ông điều khiển xe máy mang BS: 49H1 - 443.76 (chưa rõ danh tính) lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt. Khi đến đoạn qua mỏ đá Tây Đại Lào (xã Đại Lào), xe máy đã sập vào hố sâu giữa đường khiến xe máy văng nhiều mét, nạn nhân bất tỉnh tại chỗ. Vụ việc được người dân địa phương phát hiện và nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng chân, tay bị gãy và mặt, mũi bị trầy xước nặng.

Tiếp đó, vào sáng 10/1, một người phụ nữ điều kiển xe máy trên Quốc lộ 20 lưu thông theo hướng từ TP Hồ Chí Minh tiếp tục sập “bẫy” tại hố sâu này khiến xe máy bị té ngã. Rất may, vụ tại nạn chỉ làm người phụ nữ bị thương nhé.

Theo ông Phạm Công Hương - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Lào (TP Bảo Lộc), hiện trường các vụ tai nạn vừa xảy ra là một hố sâu nằm ngay trên Quốc lộ 20, đường đi vào mỏ đá Tây Đại Lào và cách UBND xã Đại Lào hơn 50 m. Hố sâu này nằm trên làn đường dành cho xe máy và bị phá rộng nhiều mét trên phần đường bên phải theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt đã xuất hiện nhiều tháng qua. “Thời gian qua, hố sâu này là một “điểm đen” thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Nạn nhân chủ yếu là người điều khiển xe máy không quen đường, nên khi tới đây bị sập hố té ngã. Những người gặp nạn, nhẹ thì trầy xước chân tay, hư hỏng phương tiên, nặng thì có gãy tay, chân và thậm chí chấn thương sọ não. Trước thực trạng báo động trên, địa phương đã nhiều lần có văn bản gửi Cục Quản lý Đường bộ IV.1 (đơn vị quản lý trực tiếp Quốc lộ 20) và Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng để yêu cầu có biện pháp sửa chữa, khắc phục đảm bảo an toàn giao thông” - ông Hương cho biết thêm.

Người đàn ông đi xe máy sập hố sâu (đoạn qua mỏ đá Tây Đại Lào) té ngã bị gãy tay, chân bất tỉnh được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu vào đên 9/1/2021

Giữa tháng 12/2020, Cục Quản lý Đường bộ IV.1 và Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng đã tới kiểm tra thực tế hiện trường mặt đường đoạn KM 109 + 800 (đối diện qua mỏ đá Tây Đại Lào). Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã có văn bản xác định nguyện nhân kiến đoạn đường bị bong tróc hư hỏng là do xe vào mỏ đá cày xới tạo nên. Để đảm bảo an toàn giao thông, Cục Quản lý đường bộ IV.1 và Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng yêu cầu mỏ đá Tây Đại Lào (trực tiếp là Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng) nhanh chóng khắc phục lại hệ thống thoát nước nước và xử lý đường nhánh để chống đất, đá tràn ra Quốc lộ 20 và sửa chữa mặt đường Quốc lộ 20 bị hư hỏng. Thời gian mỏ đá Tây Đại Lào phải thực hiện trước 30/12/2020. Tuy nhiên đến thời điểm này, hố sâu trên Quốc lộ 20 và các phần việc khác vẫn chưa được thực hiện. Hiện tại, đoạn đường này vẫn là cái “bẫy” thường xuyên rình rập gây tai nạn đối với người tham gia giao thông.

