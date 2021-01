Đức Trọng: Vẫn chưa thể thi công đập thủy lợi Ma Am

Ngày 6/1, UBND huyện Đức Trọng cho biết, đến thời điểm hiện tại, “Dự án xây dựng đập thủy lợi Ma Am” vẫn chưa thể hoàn thành do phải điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng.

Vẫn chưa thể thi công công trình đập thủy lợi Ma Am do những diện tích bị ảnh hưởng chưa thực hiện xong phương án đền bù giải phóng mặt bằng

Theo đó, công trình với kinh phí trích từ ngân sách tỉnh Lâm Đồng gần 32 tỷ đồng. Đây là công trình có thời gian thực hiện từ năm 2017 - 2020. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng sẽ triển khai xây dựng và hoàn thành các hạng mục. Trong đó chi phí xây lắp, thiết bị gần 14 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 14 tỷ đồng; còn lại gồm các chi phí tư vấn, quản lý đầu tư xây dựng, dự phòng…

Quy mô xây dựng đập thủy lợi Ma Am với 2 đập đất đồng chất, tràn xả lũ và cống lấy nước bên vai trái đập phụ; hệ thống kênh tưới nước dài 2.000 m; nền đường rộng 5 m, kết cấu đá dăm cấp phối dày 20 cm, tổng chiều dài gần 1.430 m…

Trên thực tế, hiện công trình vẫn chưa được thi công. Ông Bùi Hồng Lĩnh - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng cho biết, dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2017. Tuy nhiên, do thời gian đề xuất chủ trương đầu tư và chuẩn bị đầu tư kéo dài dẫn đến chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) tăng lên do sự thay đổi về giá đất qua các năm.

Nhằm đảm bảo các điều kiện để tiếp tục triển khai thực hiện dự án, UBND huyện Đức Trọng đã đề nghị UBND tỉnh xem xét, thống nhất điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng đập thủy lợi Ma Am, xã Đà Loan từ 31,75 tỷ đồng lên 50,75 tỷ đồng. Lý do điều chỉnh tổng mức đầu tư do tăng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 19 tỷ đồng; các chi phí khác không thay đổi so với tổng mức đầu tư ban đầu.

Công trình đập thủy lợi Ma Am là dự án trọng điểm của huyện Đức Trọng, thực hiện hoàn thành mang lại hiệu quả vô cùng to lớn, cung cấp nước sinh hoạt và nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn.

HOÀNG YÊN