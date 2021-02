Chuyện của những con người bình thường mang ý chí phi thường

Có một câu danh ngôn rằng “những người quả cảm là những người dám thực hiện hành vi mà ít người dám làm dù họ biết rằng khi làm thì bản thân họ sẽ phải hi sinh ít nhiều quyền lợi cá nhân”. Câu nói ấy luôn khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh của những chiến sỹ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an tỉnh Lâm Đồng. Tất cả họ đa phần là những thanh niên cao ráo, điển trai và vô cùng đáng yêu khi tiếp xúc. Thế nhưng, khi khoác vào người bộ quần áo của người lính CNCH, lao mình vào trong hiểm nguy, họ lại biến thành những chàng trai mang trong mình ý chí thật phi thường.

Trao đổi phương án CNCH

Sức nóng của lửa, mùi của khói, của xăng xe và cả vẻ mặt hoảng loạn, đáng thương của các nạn nhân có lẽ luôn là những ký ức sống động in sâu trong suốt quá trình công tác của các chiến sỹ công an làm công tác CNCH. Thế nhưng, tất cả họ, mỗi khi nhận một nhiệm vụ mới vẫn luôn là người nhanh nhất không sợ hiểm nguy chạy vào, trong khi hầu hết những người khác vội vã chạy ra.

“Mọi người chạy ra, còn chúng tôi chạy vào”

Trung úy Hồ Việt Bắc vẫn còn nhớ như in hình ảnh tan hoang ở hiện trường một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào nửa đêm ngày 11/5/2020 tại khu vực giáp ranh giữa Đức Trọng với Di Linh. Tổ công tác của Bắc gồm 7 chiến sỹ được điều động xuống Đức Trọng để tăng cường cho Đội công tác chữa cháy và CNCH KV2 đóng tại Đức Trọng. Tại hiện trường, chiếc xe tải bị lật ngược, bẹp dúm nằm chênh vênh ở mép đường, bên kia là vực sâu thăm thẳm. Cảnh tượng trước mắt thật tang thương! Tiếng la hét vì hoảng loạn, đau đớn xen lẫn tiếng rên rỉ cầu cứu của các nạn nhân vang lên giữa đống sắt đổ nát. Xăng vẫn chảy loang lổ trên mặt đường pha lẫn với những vệt máu của các nạn nhân. Vẫn còn 2 nạn nhân đang bị mắc kẹt trong cabin chưa thể cứu ra. Họ đang hoảng loạn trong khi sức khỏe thì ngày càng yếu dần do bị mất máu. Ngay lập tức, Bắc cùng với đồng đội đưa ra phương án tối ưu nhất để đưa 2 nạn nhân ra ngoài trong thời gian nhanh nhất có thể. Xăng từ chiếc xe bị lật vẫn đang rỉ rả chảy ra ngoài, nguy cơ cháy nổ rất cao! Nhận định tình hình xong, Bắc cùng đồng đội nhanh chóng sử dụng thiết bị banh cắt thủy lực, chèn, chống… và chỉ 3 phút sau, nạn nhân thứ nhất đã được Bắc và đồng đội đưa ra ngoài an toàn chuyển lên xe cứu thương đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi tiếp cận tới vị trí của nạn nhân thứ 2 thì Hồ Việt Bắc phát hiện cánh tay của anh này bị thanh sắt của xe tải kẹp chặt đang bị thương nặng và chảy máu rất nhiều không thể rút ra được. Trong không gian nhỏ hẹp lại đang rất chênh vênh chẳng biết nó sẽ đổ sụp xuống vào lúc nào, thiết bị banh cắt thủy lực thì lại quá lớn không thể đưa vào cabin. Tiếng rên vì đau đớn của nạn nhân ngày càng yếu ớt. Không thể để nạn nhân kẹt lâu hơn nữa, Bắc cùng đồng đội đã quyết định chui xuống gầm của chiếc xe tải đang bị lật đào một cái hố âm xuống lòng đất, để đưa thiết bị banh cắt thủy lực xuống cắt thanh sắt, giải phóng cánh tay đang bị sắt kẹp chặt của nạn nhân. Nhờ sự dũng cảm, nhanh trí của Bắc và đồng đội, nạn nhân thứ hai sau đó đã được giải cứu thành công và đưa đi cấp cứu kịp thời.

K’Pơ Prong Tụy là lính nghĩa vụ công an, chưa được học và đào tạo bài bản từ trường lớp chuyên nghiệp, nhưng dưới sự hướng dẫn, đào tạo từ đơn vị, Tụy cũng là một chiến sỹ trẻ vô cùng can đảm và đã lập được nhiều thành tích trong quá trình công tác tại Đội. Bắc kể rằng, trong hầu hết các vụ CNCH mà anh tham gia, Tụy luôn là đồng đội mà anh tin tưởng và phối hợp rất ăn ý với nhau. Cả hai đã cùng tham gia và cùng với đồng đội thực hiện CNCH thành công nhiều vụ việc, được chỉ huy ghi nhận và đánh giá cao.

Có lẽ vụ việc nhóm du khách gặp nạn ở thôn Long Lanh, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương vào ngày 29/11/2020 vừa qua là vụ việc đau lòng mà rất nhiều người dân tỉnh Lâm Đồng nói chung và cả nước nói riêng quan tâm, theo dõi. Tụy và Bắc cũng chính là hai chiến sỹ được cử đi tham gia vụ cứu nạn này. Tụy kể, khi tới hiện trường qua thông tin báo của chính quyền địa phương và người dân xung quanh, có 2 người bị nước cuốn trôi đang mắc kẹt trên cây ở giữa dòng suối đang chảy xiết và 2 người nữa đang mất tích. Lúc đó trời vẫn liên tục mưa to, nước suối chảy xiết, rộng, độ sâu dòng suối từ 10 - 15 m. Đội lập tức tham mưu với Ban Chỉ huy CNCH, phương án CNCH sau đó được đưa ra. Tụy cùng với Bắc trực tiếp theo cano ra giữa dòng suối để tiếp cận với 2 nạn nhân đang bám vào 2 cây giữa dòng nước dữ và đưa 2 nạn nhân vào bờ an toàn.

Bắc và Tụy kể: “Sau đó chúng tôi tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích. Sau 4 ngày liên tục lặn ngụp, tìm kiếm ở các khu vực, vạch từng bụi cây, lội cả về phía hạ nguồn và khu vực cây cầu bị sập thì mới tìm thấy 2 nạn nhân (đã chết) tại khu vực cầu bị sập”. Quá trình đưa 2 nạn nhân lên bờ cũng gặp nhiều khó khăn vì dòng nước chảy xiết, mạnh, cuốn theo nhiều cây cối mắc vào 2 bên thành cầu. Cây cầu gãy cũng đè kẹp vào người của nạn nhân. Bắc và đồng đội đã phải dùng xuồng máy, thuyền phao, dao, thiết bị banh cắt thủy lực để đưa nạn nhân lên bờ, bàn giao thi thể cho cơ quan chức năng.

Khi tôi hỏi lúc xuống dòng nước lũ đục ngầu lại chảy xiết như thế có sợ không? Hồ Việt Bắc trầm ngâm chia sẻ: “Nguy hiểm là đương nhiên, bởi lúc đó trời mưa gió, lại rất lạnh, nước đục ngầu và chảy xiết, chỉ cần một sơ sẩy nhỏ là sẽ bị nước cuốn theo cây cối, gây nguy hiểm cho cả nạn nhân và cả người cứu nạn. Nhưng xác định trách nhiệm của mình là cứu người, nhất là khi nghe tiếng kêu và ánh mắt sợ hãi của các nạn nhân đang phải gồng sức bám mình vào thân cây giữa dòng nước càng thôi thúc chúng tôi phải nhanh chóng hành động, không thể chần chừ. Cứu được người gặp nạn, luôn là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất của những người chiến sĩ CNCH chúng tôi. Ngược lại, khi phải lặn tìm thi thể của các nạn nhân xấu số, luôn là nỗi ám ảnh khôn nguôi khiến chúng tôi đôi khi về mất ăn, mất ngủ mấy ngày liền”.

Còn Tụy thì chia sẻ: “Tôi nghĩ, vào vị trí của mình, ai cũng hành động như vậy. Tôi rất vinh dự khi được trở thành người chiến sỹ CNCH. Việc cứu người bị nạn là trách nhiệm của chúng tôi, nên tôi không có chút do dự khi thực hiện nhiệm vụ. Nghề của chúng tôi gian khổ, nguy hiểm nhưng chúng tôi xác định mình là lính CNCH thì phải chịu được gian khổ, đối mặt với nguy hiểm và nỗ lực vượt qua để xứng đáng với truyền thống anh hùng của lực lượng Công an Nhân dân nói chung và Cảnh sát PCCC&CNCH nói riêng”. Tụy cũng cho biết, hiện anh đã trải qua 2 năm nghĩa vụ, năm tới, anh sẽ ôn tập nhằm có thể thi đậu vào ngành để tiếp tục được đi học, được đào tạo bài bản và trở thành một chiến sỹ cảnh sát PCCC và CNCH ngày càng chuyên nghiệp.

Đội công tác chữa cháy và CNCH nhận cờ xuất sắc tại hội thi nghiệp vụ ở Đà Nẵng

Một tập thể đoàn kết tạo ra những cá nhân xuất sắc

Đó là câu nói của Thiếu tá Nguyễn Hùng Vinh - Đội trưởng Đội công tác chữa cháy và CNCH khi tôi đặt vấn đề muốn phỏng vấn về hai gương mặt xuất sắc của Đội. Thiếu tá Vinh nói rằng, khác với nhiều lĩnh vực khác, công việc của những người lính CNCH muốn thành công thì phải dựa vào tập thể. Chỉ có một tập thể đoàn kết, nhanh nhạy, bản lĩnh thì mới có thể tạo ra những cá nhân xuất sắc. Và đó cũng chính là phương châm sống và làm việc của những chiến sỹ ở Đội công tác chữa cháy và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng. Sự gan dạ, dũng cảm, tinh thần quyết tâm của cả đội chính là động lực để từng chiến sỹ trong đội hoàn thành nhiệm vụ trước mọi khó khăn.

“Sự dũng cảm mang tính cá nhân không được khuyến khích nhiều ở Đội. Bởi với người lính CNCH, sự dũng cảm phải thể hiện đúng thời điểm và cần có sự tính toán kĩ càng. Chúng tôi luôn đào tạo và nhắc nhở các chiến sỹ của mình rằng, nếu người lính CNCH chuyên nghiệp mà không khắc chế được sự sợ hãi, không đảm bảo được an toàn cho bản thân thì không thể cứu được người gặp nạn. Nói như vậy không có nghĩa là ở Đội chúng tôi không có những cá nhân nổi bật xuất sắc. Những chiến sỹ như Bắc, Tụy là những chiến sỹ trưởng thành trong tập thể. Các đồng chí ấy không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mà luôn có ý thức cao trong tự rèn luyện về sức khỏe, kỹ năng, trình độ nghiệp vụ, tự bồi đắp bản lĩnh cho bản thân, được đồng đội tin và quý.” - Thiếu tá Nguyễn Hùng Vinh chia sẻ. Anh Vinh cũng cho biết, anh tự hào vì tất cả các thành viên trong Đội công tác chữa cháy và CNCH, các chiến sỹ của anh chẳng bao giờ đùn đẩy hay trốn tránh trách nhiệm mà luôn đồng hành, đoàn kết cùng nhau đối đầu với thử thách, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ.

Chia tay các chiến sỹ CNCH sau khi tham quan một vòng nơi ăn, nơi tập luyện và chứng kiến họ đùa giỡn, trêu ghẹo nhau về việc đang tìm kiếm tình yêu và mơ về một gia đình nhỏ bé, hạnh phúc, mới thấy những chiến sỹ đang mang trong mình trái tim quả cảm ấy cũng như bao nhiêu người khác, mong muốn sự an bình và hạnh phúc trong cuộc sống. Có khác chăng, chỉ là họ nuôi dưỡng và tìm kiếm hạnh phúc cho cuộc đời mình bằng những việc làm “phi thường” mà không phải ai cũng dám làm.

