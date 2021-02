Ngày mùng 1 Tết, cả nước có nắng đẹp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/2 (tức ngày 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu), thời tiết khu vực Bắc Bộ không mưa, vùng núi cao có nơi rét đậm dưới 10 độ C. Các khu vực khác trên cả nước trời nắng đẹp.

Thời tiết Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Các tỉnh khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

(Theo Baotintuc.vn)