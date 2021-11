Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 20, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

(LĐ online) - Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại cầu Đại Nga (xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) đã khiến 4 xe ô tô bị hư hỏng nặng làm giao thông bị ùn tắc gần 1 giờ đồng hồ. Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe ô tô xảy ra tại cầu Đại Nga (xã Lộc An, huyện Bảo Lâm)

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe ô tô xảy ra lúc 10 giờ 45 phút ngày 27/11, trên Quốc lộ 20 đoạn qua cầu Đại Nga (thuộc địa phận Thôn 8, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm). Xe ben do tài xế Lã Xuân Thiện (25 tuổi, ngụ tại xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) điều khiển đang lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt đi TP Hồ Chí Minh đã xảy ra va chạm với xe tải do tài xế Đinh Việt Thành (41 tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) điều khiển theo hướng ngược lại. Vụ va chạm khiến xe ben nằm chắn ngang cầu Đại Nga. Cùng lúc, xe con do ông Vương Quốc Huy (45 tuổi, ngụ huyện Tân Uyên, Bình Dương) điều khiển và xe bán tải do ông Lê Văn Thắng (42 tuổi, ngụ xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) điều khiển theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt không kịp xử lý đã tông vào xe ben.

Hiện trường vụ tai nạn khiến cả 4 xe ô tô nằm chắn hết 2 chiều lưu thông trên cầu Đại Nga và làm các phương tiện bị hư hỏng nặng. Trong đó, xe con và xe bán tải bị dập nát, biến dạng phần đầu. Vụ tai nạn khiến giao thông trên Quốc lô 20 bị ùn tắc cục bộ. Rất may vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông; đồng thời, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến 12 giờ 20 phút cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được giải phóng, giao thông trên Quốc lộ 20 đã lưu thông trở lại bình thường.

NGUYỄN QUÂN