Tăng làn thu phí tự động không dừng tại Trạm thu phí Định An

(LĐ online) - Sáng 26/11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị Công ty TNHH Hùng Phát, Công ty TNHH thu phí tự động VETC khẩn trương triển khai lắp đặt các làn thu phí còn lại bảo đảm tại mỗi trạm thu phí chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành trong Quý I/2022.

Trạm thu phí Định An

Thực hiện Văn bản số 8544/VPCP-CN ngày 22/11/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng và Văn bản số 12267/BGTVT-ĐTCT ngày 18/11/2021 của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên toàn quốc theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh đề nghị các đơn vị nêu trên rà soát, khắc phục triệt để các tồn tại trong quá trình vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng bảo đảm thuận tiện nhất cho phương tiện tham gia giao thông. Tiếp tục cải thiện, đa dạng hóa hình thức nạp tiền, trả tiền để thuận tiện cho người sử dụng; bảo đảm đến hết ngày 30/6/2022, phải đưa 4 làn/6 làn hoàn toàn thu phí tự động không dừng đi vào hoạt động ổn định và hoàn thành việc gắn thẻ đầu cuối các phương tiện trên địa bàn tỉnh đạt tối thiểu 95% tổng số phương tiện trên địa bàn tỉnh, như đã chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 942/UBND-GT ngày 08/02/2021.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tổ chức tuyên truyền, vận động, yêu cầu chủ phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh phải dán thẻ và sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng để lưu thông qua các trạm thu phí; hạn chế thanh toán chi phí dịch vụ sử dụng đường bộ bằng hình thức thủ công và tuyệt đối không điều khiển phương tiện đi vào cửa dành riêng cho thu phí điện tử không dừng khi phương tiện chưa gắn thẻ đầu cuối hoặc đã gắn thẻ đầu cuối nhưng số tiền trong tài khoản thu phí không đủ để chi trả cho giao dịch thu phí.

Chỉ đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng phối hợp với Công ty TNHH thu phí tự động VETC triển khai việc gắn thẻ đầu cuối đối với phương tiện xe ô tô khi thực hiện kiểm định và chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo Công ty TNHH Hùng Phát, Công ty TNHH thu phí tự động VETC thực hiện nghiêm và hoàn thành các nội dung tại mục 1 của văn bản này; định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, công an tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH Hùng Phát triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và an toàn giao thông tại Trạm thu phí Định An; xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật đối với người điều khiển phương tiện đi vào làn thu phí điện tử không dừng khi không đủ điều kiện, gây cản trở giao thông.

NGUYỄN NGHĨA