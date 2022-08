Di Linh: Chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, trật tự xây dựng, trật tự đô thị

(LĐ online) - Theo đánh giá của UBND huyện Di Linh, thời gian qua, trên địa bàn huyện tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè trái phép vào các mục đích khác nhau diễn ra phức tạp gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông tại nhiều địa phương.

Trong khi đó, kết cấu hạ tầng, cấp thoát nước chưa đồng bộ; việc triển khai xử lý các trường hợp vi phạm của chính quyền cấp xã chưa kiên quyết, chưa đồng bộ, còn nể nang, mang tính hình thức; công tác cưỡng chế, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường chưa xử lý triệt để, còn tình trạng đùn đẩy, né tránh, buông lỏng quản lý.

Để khắc phục những vấn đề nêu trên, UBND huyện Di Linh đã chỉ các xã, thị trấn ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm về cơi nới, dựng công trình, lều bạt, mái che, biển quảng cáo; để phương tiện lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường và hành lang an toàn đường bộ, đặc biệt là các chợ, trường học, khu dân cư và khu trung tâm có hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ. Huy động nhiều lực lượng tham gia giải tỏa tại khu vực đô thị, kinh doanh buôn bán, khu vực dân cư tập trung đông người trước, phạm vi giải tỏa từ mép đường ra 5 mét (đối với khu vực thị trấn có vỉa hè thì không được đặt hàng hóa, biển hiệu… trên vỉa hè), sau đó đến các khu vực khác trên địa bàn, nhất là các tuyến quốc lộ.

Tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm hành lang an toàn giao thông dọc tuyến quốc lộ và tỉnh lộ qua địa bàn quản lý một cách đồng bộ, quyết liệt từ cơ sở; thực hiện thường xuyên, liên tục. Nếu để xảy ra tình trạng vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè gây ách tắc giao thông, làm mất trật tự đô thị, mất an toàn giao thông dẫn đến tai nạn giao thông làm thiệt hại đến người và tài sản tại địa phương thì Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND huyện.

Công an huyện phối hợp với các lực lượng liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kịp thời khắc phục sự cố, tai nạn, đặc biệt là trên các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực có nguy cơ ùn tắc cao; tăng cường phối hợp kiểm tra tại các giao lộ, phương tiện dừng, đỗ tại các quán ăn trên địa bàn vào giờ cao điểm; xử lý vi phạm đối với xe khách, xe tải nặng, xe container… tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới.

NGỌC NGÀ