Di Linh: Tìm thân nhân người đàn ông tử vong tại xã Đinh Trang Hòa

(LĐ online) - Người đàn ông khoảng 55 đến 60 tuổi được người dân phát hiện tử vong tại khu vực đồi 15 thuộc địa phận Thôn 2 (xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh) vào trưa 29/8.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 29/8, người dân địa phương phát hiện thi thể người đàn ông tại đồi 15 thuộc Thôn 2 (xã Đinh Trang Hòa). Vụ việc nhanh chóng được trình báo tới chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Di Linh và các cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường; đồng thời, phối hợp với lực lượng pháp y Công an Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra, làm rõ nguyện nhân tử vong.

Qua khám nghiệm hiện trường của cơ quan chức năng cho thấy, người đàn ông không mang theo bất cứ giấy tờ tuy thân nào nên chưa thể xác định danh tính, lai lịch. Ban cạnh thi thể còn có 1 vỏ chai nghi thuốc sâu đã trống rỗng.

Do vậy, Công an huyện Di Linh và UBND xã Đinh Trang Hòa đã phát thông báo tìm nhân thân, lai lịch của người đàn ông này: Khoảng 55 đến 60 tuổi, mặc áo thun ngắn tay màu xám, quần lửng màu đen và đi dép tông màu vàng; cao khoảng 1,6 - 1,62 mét. Mọi thông tin liên quan hãy liên hệ với Công an huyện Di Linh hoặc UBND, Công an xã Đinh Trang Hòa để được hỗ trợ.

