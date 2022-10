Bảo đảm cung ứng xăng dầu

13 cửa hàng xăng dầu không hoạt động Thông tin từ Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện, trên địa bàn toàn tỉnh có 13 cửa hàng xăng dầu không hoạt động. Trong đó, 2 cửa hàng bị thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu do ngưng hoạt động trên 1 tháng; 3 cửa hàng đã phá dỡ do ngừng kinh doanh hoặc thay đổi công năng, 2 cửa hàng đóng cửa do kinh doanh không hiệu quả; 3 cửa hàng không nhập được hàng và 3 cửa hàng giấy phép hết hạn, đang làm thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận. D.Q