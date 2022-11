Không khí lạnh suy yếu, nhiều vùng trên cả nước có mưa

Thời tiết miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam của không khí lạnh có cường độ suy yếu, nên trời chuyển mưa dông và có thể kéo dài từ nay đến hết tuần tới.

Khu vực thủ đô Hà Nội chuyển mưa rào bất chợt, sau đó tiếp tục hửng nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam của không khí lạnh có cường độ suy yếu, nên trời chuyển mưa dông và có thể kéo dài từ nay đến hết tuần tới, đồng thời khả năng đón nhiều đợt lạnh hơn vào cuối tháng 11.

Ngày 19/11, miền Bắc tiếp diễn trạng thái mưa rào rải rác trong ngày, vùng núi cục bộ có mưa lớn. Khu vực thủ đô Hà Nội chuyển mưa rào bất chợt, sau đó tiếp tục hửng nắng. Trong khi đó, miền núi Bắc Bộ có nơi mưa trên 100 mm vào rạng sáng, tập trung ở Sơn La, Hà Giang và Cao Bằng.

Chuyên gia cảnh báo lũ quét nguy cơ cao xảy ra trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện: Mường La (Sơn La), Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Tam Đường (Lai Châu), Bắc Mê, Vị Xuyên, Bắc Quang, Yên Minh (Hà Giang), Bảo Lâm, Bảo Lạc (Cao Bằng).

Mưa cũng mở rộng ra Trung Bộ vào cuối tuần này, tập trung từ Quảng Trị đến Bình Thuận. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông trong ngày 19/11.

Các chuyên gia cảnh báo người dân đề phòng bão và mưa lớn tại khu vực miền Trung trong cuối tháng 11, nửa đầu tháng 12.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 19/11, phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C.Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

(Theo TTXVN)