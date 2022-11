Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Sau một thời gian ngắn được triển khai, Mô hình “Tuyến đường Đặng Thái Thân đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật tự công cộng” tại Tổ dân phố 12, Phường 3 (TP Đà Lạt) đã đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức chấp hành giao thông của người dân cũng như đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tuyến đường Đặng Thái Thân đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật tự công cộng

Đi một vòng dọc tuyến đường Đặng Thái Thân, bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố (TDP) 12, Phường 3, phấn khởi giới thiệu về bồn hoa ngay đầu đường do các hộ dân trong TDP trồng. Bà cho hay, vị trí này trước đây là bãi đất trống nên người dân hay mang rác ra bỏ gây ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan khu dân cư. Từ khi ra mắt Mô hình “Tuyến đường Đặng Thái Thân đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật tự công cộng” vào cuối năm 2021, các hộ dân trong TDP đã nhiệt tình tham gia xây sửa tạo thành bồn hoa và cùng trồng, chăm sóc hoa, tạo ra bộ mặt sạch, đẹp cho khu dân cư. Không những vậy, tình trạng đậu đỗ xe tràn lan ngoài đường cũng hạn chế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

Bí thư Chi bộ TDP 12 Nguyễn Thị Thúy Hồng cho hay, tuyến đường Đặng Thái Thân tập trung nhiều hộ dân sinh sống đông đúc cùng số lượng lớn các cơ sở kinh doanh với nhiều loại hình, các công ty, khu du lịch… Vào các ngày lễ, tết, kỳ nghỉ hè, du khách đến đông, lưu lượng xe lớn đậu đỗ gây ùn tắc giao thông. Do đó, Ban Điều hành TDP 12 phối hợp với Công an Phường 3 ra mắt Mô hình “Tuyến đường Đặng Thái Thân đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật tự công cộng” và thành lập Tổ an toàn giao thông - an ninh trật tự, Tổ dân phòng để tuyên tuyền, vận động người dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật tự công cộng. Cùng với việc tuyên truyền, vận động người dân và chủ các cơ sở kinh doanh đậu đỗ xe đúng chỗ, Ban Điều hành mô hình còn tuyên truyền việc giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn, xanh - sạch - đẹp. Đặc biệt, các thành viên chủ chốt của mô hình thường xuyên tuyên truyền quy định của pháp luật về an toàn giao thông dưới nhiều hình thức như qua loa phát thanh, lồng ghép trong các buổi họp TDP hay sinh hoạt chi bộ…

Nhờ vậy, tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ đã được hạn chế so với trước, người dân tích cực tham gia Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cùng với xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu. Nhiều năm qua, TDP 12 liên tục đạt Khu dân cư văn hóa tiêu biểu, là TDP đầu tiên của Phường 3 xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu và duy trì đến nay. Có 99,6% hộ đạt gia đình văn hóa, 95% hộ gia đình trở lên giữ gìn hạnh phúc gia đình, ông bà mẫu mực, cha mẹ nêu gương, con cháu hiếu thảo, không có bạo lực gia đình. Các hộ dân đều thực hiện nếp sống văn minh, thực hiện tốt quy ước TDP. Đồng thời, đẩy mạnh Phong trào Sáng - xanh - sạch - đẹp, thường xuyên ra quân Ngày Chủ nhật xanh dọn dẹp vệ sinh các đường hẻm, chăm sóc bồn hoa dọc đường chính Đặng Thái Thân. Ban điều hành TDP cũng vận động người dân dọc đường Ba Tháng Tư xây dựng đường cờ và đường hoa chào mừng các ngày lễ lớn và Festival Hoa Đà Lạt…

“Việc thực hiện Mô hình “Tuyến đường Đặng Thái Thân đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật tự công cộng” đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân tự giác tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông tại khu dân cư. Từ đó, phấn đấu xây dựng khu dân cư không có các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nói chung, không có công dân vi phạm Luật Giao thông đường bộ, vi phạm trật tự an toàn giao thông nói riêng, góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh, trật tự và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - Bí thư Chi bộ TDP 12, Phường 3 chia sẻ.

VIỆT HÙNG