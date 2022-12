Sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng công ty Phát điện 1 và Công an tỉnh Lâm Đồng

Ngày 16/12, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) và Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, hai bên cùng thống nhất nhận định năm 2021, 2022 là 2 năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Qua 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp, hai đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp để thích nghi, ứng phó kịp thời trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, không để xảy ra các vụ việc phức tạp nào liên quan đến an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), môi trường tại các đơn vị phát điện thuộc EVNGENCO1.

Thượng tá Hoàng Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế trình bày báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị

Về trách nhiệm chung trong công tác phối hợp, hai bên đã tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên lĩnh vực an ninh năng lượng của Bộ Công an, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Lâm Đồng, Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến các đơn vị trực thuộc hai ngành.

Bên cạnh đó, hai bên đã phối hợp tiến hành xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ ANTT, PCCC-CNCH, bảo vệ môi trường cho từng khu vực và hệ thống thiết bị công trình như: Hồ đập, nhà máy, trụ sở làm việc của 3 công ty thủy điện gồm: Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ), Đồng Nai và Đại Ninh; đồng thời, chủ động có biện pháp phòng ngừa, khắc phục những sơ hở, thiếu sót không để kẻ địch và phần tử xấu phá hoại.

Các đơn vị thủy điện thuộc EVNGENCO1 đã chủ động phối hợp với các đơn vị công an từ cấp tỉnh đến cấp xã, nơi đặt đặt trụ sở và các công trình tổ chức tốt các đợt kiểm tra định kỳ, đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc xâm phạm đến công tác quản lý vận hành hồ chứa, đập thủy điện và nhà máy.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Chương - Phó tổng giám đốc EVNGENCO1 thay mặt lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 1 và các đơn vị thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cám ơn lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ đảm bảo giữ vững ANTT trên địa bàn hoạt động của các đơn vị. Lãnh đạo EVNGENCO1 yêu cầu lãnh đạo các đơn vị nắm vững các quy định về vận hành hồ chứa thuỷ điện để thực hiện công tác vận hành sản xuất điện đúng quy trình.

Ông Nguyễn Tiến Chương yêu cầu lãnh đạo các công ty thuỷ điện ĐHĐ, Đồng Nai và Đại Ninh phối hợp với Công an làm việc với chính quyền các xã liên quan nhằm tuyên truyền về nguy cơ mất an toàn khi người dân lấn chiếm hành lang thoát lũ của các công trình thuỷ điện.

Ông Nguyễn Tiến Chương - Phó tổng giám đốc EVNGENCO1 cám ơn lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ đảm bảo giữ vững ANTT trên địa bàn hoạt động của các công ty thuỷ điện thuộc EVNGENCO1

Thượng tá Nguyễn Đức Trọng - Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng ghi nhận kết quả đạt được của hai ngành trong quá trình thực hiện Quy chế phối hợp. Trong 2 năm qua, EVNGENCO1 và Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp thực hiện nhiệm vụ cẩn trọng và sâu sát.

Thượng tá Nguyễn Đức Trọng nhận định tình hình ANTT khu vực các công trình thuỷ điện tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh trong việc phối hợp với EVNGENCO1 thực hiện Quy chế phối hợp hiệu quả hơn nữa.

Thượng tá Nguyễn Đức Trọng - Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế phát biểu tại Hội nghị

Trong giai đoạn tiếp theo, hai đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình vận hành an toàn đập, máy móc thiết bị của nhà máy, hiệu quả sản xuất và kết quả giải quyết tình hình có liên quan.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ nắm tình hình và giải quyết vụ việc xảy ra; đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xử lý thông tin và xử lý vụ việc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến ngành điện.

Các đơn vị thuỷ điện thuộc EVNGENCO1 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sẽ thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, những mâu thuẫn nội bộ để phòng ngừa, giải quyết kịp thời, không để các đối tượng xấu lợi dụng kích động tập trung đông người, đình công, lãng công, gây rối hoặc lôi kéo tham gia tổ chức phản động, gây mất ANTT trên địa bàn.

NGUYỄN THÀNH