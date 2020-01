Cơ sở lưu trú tăng 60%

Tính đến hết năm 2019, trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 2.250 cơ sở lưu trú du lịch (tăng 60% so với năm 2018), với tổng số 25.617 phòng (tăng 31,1% so với năm 2018). Trong đó, có 480 khách sạn từ 1 - 5 sao với 12.642 phòng (tăng 29,6% so với năm 2018), 445 khách sạn từ 1-2 sao với 9.146 phòng, 35 khách sạn cao cấp từ 3 - 5 sao với 3.496 phòng.

Số lượng và chất lượng các dịch vụ phục vụ khách trong các khách sạn ngày càng được nâng cao về số lượng lẫn chất lượng, như: nhà hàng, vũ trường, Spa, karaoke, hồ bơi, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hội nghị - hội thảo, lữ hành...

NHẬT QUÂN