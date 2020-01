Điều tra nhóm côn đồ hành hung tài xế tại vòng xoay Kim Cúc

(LĐ online) - Chiều 21/1/2020, Công an Phường 3 (TP Đà Lạt) cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra, xác minh việc một số đối tượng hành hung, đập phá xe máy của các tài xế xe ôm tại vòng xoay Kim Cúc.

Khu vực trạm xe buýt vòng xoay Kim Cúc, nơi các đối tượng côn đồ hành hung nhóm tài xế xe ôm

Trước đó, Công an Phường 3 nhận được tin báo của người dân có một người tên La (chưa rõ nhân thân) cầm rựa đứng ở khu vực trạm xe buýt tại vòng xoay Kim Cúc (cạnh đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng) rượt đuổi anh N.V.T (40 tuổi, ngụ Đà Lạt) khi anh này đang dừng xe chờ đón khách. Anh T. hoảng loạn bỏ chạy thì La dùng rựa chém vào xe máy của anh T.

Qua trích xuất camera an ninh, Công an Phường 3 xác nhận vụ việc xảy ra vào đêm 17/1. Tuy nhiên, do người dân trình báo chậm, sau khi vụ việc xảy ra người dùng rựa chém xe máy đã bỏ đi khỏi hiện trường, đến nay vẫn chưa xác định được nhân thân. Tới sáng 19/1 anh N.V.T tiếp tục trình báo lúc 0 giờ cùng ngày khi anh vừa dừng xe gần trạm xe buýt để đón người quen (gọi điện đặt trước) liền bị La cùng 1 người khác ngồi trên xe máy dùng đá ném vào người anh T. và người khách đi cùng.

Theo những người hành nghề xe ôm tại đây, anh em muốn làm nghề tại khu vực vòng xoay Kim Cúc phải đóng cho nhóm Dũng “khùng”, Bi “bụi”, Hoàng… mỗi ngày 20 ngàn đồng. Nếu không chịu đóng, nhóm này gây sự, xua đuổi và hành hung các tài xế. Thậm chí, sự việc diễn ra trong thời gian dài, khi nhóm côn đồ này đã hành hung nhiều lần các xe ôm tại đây để thu tiền ngày bất hợp pháp. Liên quan tới vụ việc, ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND Phường 3 cho biết ông đã nắm thông tin và đã chỉ đạo Công an phường khẩn trương điều tra, xác minh xử lý nhóm côn đồ nêu trên.

C.THÀNH