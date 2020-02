Chuyển biến tích cực sau hơn 1 tháng thực hiện Nghị định 100

Lâm Đồng là một trong những địa phương được Bộ Công an đánh giá cao trong việc xử lý vi phạm về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là xử lý vi phạm về nồng độ cồn… Đó là khẳng định của lãnh đạo Công an tỉnh tại buổi họp báo tháng 2 vừa qua.

Đội CSGT Công an TP Đà Lạt đo nồng độ cồn tài xế ô tô, mô tô trên đường Trần Phú theo Nghị định 100. Ảnh: Chính Thành

Có thể nói, năm nay là cái tết đầu tiên cả nước thực hiện tinh thần “Đã uống rượu, bia - Không lái xe” đã trở thành từ khóa có xu hướng tìm kiếm cao trên Google dịp tết năm nay. Còn nhớ thời điểm đầu năm 2019, ngay trước thềm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tình hình TNGT trên cả nước có những diễn biến nhức nhối với nhiều vụ TNGT nghiêm trọng. Trong đó, không ít vụ tai nạn thương tâm do chính những “ma men sau tay lái” gây ra. Vì vậy, sự ra đời của Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực từ ngày 1/1/2020, đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong xã hội, góp phần hạn chế những vụ tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra.

Từ khi Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực, Công an Lâm Đồng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 100/NĐ-CP của Chính phủ. Trước hết, Công an tỉnh chủ động thành lập các Tổ công tác liên ngành (gồm lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ma túy và điều lệnh Công an nhân dân, mời lực lượng Kiểm soát quân sự và phóng viên báo chí cùng tham gia) tổ chức kiểm tra công khai nồng độ cồn, test ma túy, việc tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ đối với tất cả người điều khiển phương tiện tham gia giao thông để phòng ngừa, xử lý vi phạm. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, chiến sỹ công an không được phép can thiệp vào việc xử lý vi phạm giao thông. Đối với cán bộ công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang vi phạm, bên cạnh việc xử lý theo quy định của pháp luật, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ thông báo đầy đủ họ và tên về cơ quan, đơn vị công tác để xử lý nghiêm theo quy định của ngành…

Theo số liệu thống kê từ Công an tỉnh cho thấy: Tính từ ngày 1/1/2020 đến 31/1/2020, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính đối với 3.506 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ với số tiền 3,4 tỷ đồng; tạm giữ 34 ô tô, 699 mô tô và tước 494 giấy phép lái xe (GPLX). Trong đó, phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính đối với 336 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với số tiền 1,6 tỷ đồng; tạm giữ 28 ô tô, 308 mô tô và đã tước có thời hạn 174 GPLX/336 trường hợp vi phạm (đang củng cố hồ sơ xử lý đối với 162 trường hợp chưa xuất trình GPLX).

Trong 7 ngày tết (từ ngày 29 đến mùng 5 tết) xảy ra 1 vụ TNGT nghiêm trọng, làm 1 người chết. Sau hơn 1 tháng thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100 của Chính phủ không chỉ là những biến chuyển đơn thuần về số liệu, quan trọng hơn là nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đã dần hình thành thói quen chuẩn mực. Đại đa số người dân cho rằng, hiếm có luật, nghị định nào đi vào cuộc sống mà tạo ra hiệu ứng mạnh như Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, nhất là thời điểm áp dụng đúng vào dịp tết. Mức phạt cao đã khiến nhiều người phải nghiêm chỉnh chấp hành.

Trên thực tế, không chỉ ở Lâm Đồng mà trên phạm vi cả nước, việc sử dụng tràn lan bia, rượu đã giảm. Theo Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, trong 1 tháng (từ ngày 1/1 đến 31/1) lực lượng CSGT toàn quốc đã triển khai xử lý vi phạm theo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100 của Chính phủ, lực lượng CSGT Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, xử lý 17.386 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền 53 tỷ 155 triệu đồng, tước GPLX 10.695 trường hợp…

Cũng như cả nước, sau hơn 1 tháng thực hiện Nghị định 100 của Chính phủ, tình hình trật tự an toàn giao thông tại Lâm Đồng đã có chuyển biến rất tích cực. Ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông được nâng lên, tai nạn giao thông đã giảm nhiều.

Một tháng chưa phải là thời gian dài để đưa ra những đánh giá, nhìn nhận toàn diện về vấn đề này, song sự ra đời của Nghị định số 100 của Chính phủ bước đầu đã đem lại những hiệu quả tích cực. Đặc biệt là những chuyển biến về nhận thức và hành vi của nhiều người trong việc tham gia giao thông. Việc loại bỏ vấn nạn sử dụng bia, rượu, đồ uống có cồn khi tham gia giao thông cần có sự nhập cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là ý thức của mỗi người...

THU DUNG