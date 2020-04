Liên tiếp bắt nhiều đối tượng sử dụng ma túy

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà nâng cao cảnh giác phòng chống tội phạm lợi dụng hoạt động trong đợt dịch COVID-19; liên tiếp trong mấy ngày qua, lực lượng Công an TP Đà Lạt đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng lập biên bản 3 thanh niên (2 nữ, 1 nam) sử dụng ma túy trong cơ sở lưu trú Ngọc Mai.

Trung tá Đỗ Ngọc Hòa, Trưởng Công an Phường 1, TP Đà Lạt cho biết, ngày 21/4, qua kiểm tra hành chính đột suất cơ sở lưu trú Ngọc Mai (đường Phan Bội Châu), lực lượng công an phát hiện Nguyễn Thái Bảo Huy (21 tuổi) đang có hành vi bán một bịch ni lông nghi ma túy đá. Tiếp tục kiểm tra cơ sở lưu trú, ngành chức năng đã bắt quả tang 3 khách thuê trọ, đều có hộ khẩu thường trú tại TP Đà Lạt, tại một phòng đôi đang chuẩn bị sử dụng ma túy đá. Công an Phường 1 cùng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Lạt tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật để xác minh, làm rõ.

Cùng ngày, qua kiểm tra hành chính căn nhà 22B Cư xá Hùng Vương, Phường 9, cơ quan công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang tại chỗ đối với Ngô Trần Phúc Thành, sinh năm 2003. Thành khai nhận bản thân có sử dụng cần sa và tự giác giao nộp cơ quan công an 10 gói cần sa, được mua qua mạng xã hội từ một đối tượng ở Nam Ban - Lâm Hà với giá 1 triệu đồng để về sử dụng. Trong khi đó, ngày 22/4, lực lượng Công an TP Đà Lạt cũng triệt phá thêm 2 vụ sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn Phường 6 và Phường 8.

C.PHONG