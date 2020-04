Xử lý hàng chục xe mô tô chạy tốc độ cao trên Quốc lộ 20

(LĐ online) - Bắt đầu từ ngày 27/4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng phối hợp cùng công an các huyện Di Linh, Đạ Huoai và TP Bảo Lộc tăng cường công tác tuần tra, xử lý xe máy, xe mô tô phân khối lớn chạy tốc độ cao trên Quốc lộ 20 gây mất an toàn giao thông (ATGT). Đây là đợt ra quân cao điểm nhằm trấn áp, xử lý triệt để tình trạng xe máy, xe mô tô phân khối lớn vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường bộ, đảm bảo ATGT trước, trong và sau dịp lễ 30/4 và 1/5.

Xe máy độ chế tại các tiệm sửa xe máy trên địa bàn TP Bảo Lộc bị công an thu giữ

Theo đó, Phòng Cảnh sát Giao Công an Lâm Đồng phối hợp với công an các địa phương tiến hành lập các chốt kiểm tra, xử lý xe máy độ chế, xe mô tô phân khối lớn chạy tốc độ cao tại các địa điểm như Trạm thu phí Liên Đầm (xã Liên Đầm, huyện Di Linh) và khu vực đèo Bảo Lộc.

Hiện, các đơn vị đang tiến hành lập chốt xử lý các trường hợp điều kiển xe máy độ chế và xe mô tô chạy với tốc độ cao trên Quốc lộ 20 tại Trạm thu phí Liên Đầm. Tính đến chiều 28/4, các đơn vị đã xử lý, lập biên bản tạm giữ hơn 30 xe máy độ chế và xe mô tô phân khối lớn vi phạm các quy định ATGT như chạy quá tốc độ, không có giấy phép lái xe, điều khiển xe mô tô khi chưa đến tuổi cho phép… để xử lý theo quy định.

Tại TP Bảo Lộc, Đội Cảnh sát Giao thông và các đơn vị nghiệp vụ đã và đang triển khai công tác kiểm tra, ký cam kết các tiệm sửa xe máy trên địa bàn nhằm xử lý tận gốc hành vi độ chế xe máy trái phép; đồng thời, mật phục bắt giữ, xử lý các đối tượng tổ chức đua xe, lạng lách, đánh võng và nẹt pô gây mất ATGT trên địa bàn TP Bảo Lộc. Qua đó, 5 ngày trở lại đây, Đội Cảnh sát Giao thông Công an Bảo Lộc đã tạm giữ gần 20 xe máy độ chế do các thanh, thiếu niên tụ tập đua xe trái phép và rú ga, nẹt pô gây mất ATGT.

H.ĐƯỜNG