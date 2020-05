Bắt quả tang hai vụ vận chuyển và mua bán 1,4 kg ma tuý

(LĐ online) - Sáng 2/5, tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đêm 1/5, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Đức Trọng và Công an huyện Lâm Hà bắt quả tang 2 vụ vận chuyển và mua bán, tàng trữ trái phép khối lượng lớn chất ma tuý với tổng khối lượng ma tuý thu được từ hai vụ là 1,4 kg.

Lực lượng chức năng kiểm tra, giám định xác định 4 bánh hình chữ nhật đều là Heroin

Khoảng 20 giờ 40 phút ngày 1/5, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an huyện Đức Trọng đã bắt quả tang Phạm Thị Ánh (38 tuổi, trú tại Tổ 32, Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) đang điều khiển xe mô tô hiệu Wave S màu đỏ BKS 30K3 – 0590 theo hướng từ đường liên thôn ra Quốc lộ 20, trên xe có treo 1 túi ni lông, bên trong có 2 hộp chữ nhật đều chứa chất bột màu trắng dạng nén nghi là ma tuý. Ánh khai số chất màu trắng dạng nén này là ma tuý loại Heroin do Ánh mua lại của một phụ nữ tên Vân ở Nghệ An tại đoạn đường bê tông thuộc thôn Chi Rông, xã Phú Hội, Đức Trọng với giá 540 triệu đồng. Người phụ nữ giao ma tuý là người Ánh gặp lần đầu.

Cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đã tổ chức giám định xác định đây đúng là Heroin. Mỗi bánh heroin trên có trọng lượng 350 gr.

Đối tượng Phạm Thị Ánh tại cơ quan công an

Chỉ sau đó khoảng 3 tiếng trong buổi tối cùng ngày, vào khoảng 23 giờ ngày 1/5, tại trước nhà nghỉ Tường Loan (Tổ dân phố chợ Thăng Long, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà), Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an Lâm Hà đã bắt quả tang hai đối tượng nam nữ là Nguyễn Thị Phương (46 tuổi, thường trú tại xã Mỹ Thành, tỉnh Nghệ An; tạm trú tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) và Nguyễn Văn Hương (44 tuổi, đối tượng khai cùng nơi cư trú với Phương) đang điều khiển xe mô tô hiệu Air Blade màu đen bạc, BKS 72G1 – 41774 có treo 2 khối hình chữ nhật, bên trong đều có chứa chất màu trắng dạng nén nghi là ma tuý. Qua giám định, lực lượng chức năng xác định đây chính là Heroin, mỗi bánh có trọng lượng 350gr. Bước đầu, Phương khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ Nghệ An vào Đà Lạt với giá 10 triệu đồng.

Phương và Hương (ngồi) tại cơ quan công an

Đây là chuyên án đã được Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý xác định và theo dõi từ trước đó và đã phá án thành công vụ mua bán, vận chuyển trái phép heroin lớn nhất từ trước đến nay mà Công an Lâm Đồng bắt quả tang trên địa bàn. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục lấy lời khai, làm rõ các hành vi phạm tội của từng đối tượng để mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN