Tìm thấy thi thể của học sinh cuối cùng bị mất tích khi tắm suối gần thác Liên Khương

(LĐ online) - Trưa 1/7, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể của em học sinh cuối cùng trong vụ 3 em học sinh Trường THCS Hiệp Thạnh (huyện Đức Trọng) gặp nạn khi đi tắm suối ở gần thác Liên Khương vào chiều 29/6.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn của huyện và tỉnh tìm kiếm nạn nhân bị mất tích vào đêm 29/6

Trước đó, vào chiều ngày 29/6, 5 em học sinh của Trường THCS Hiệp Thạnh đi tắm suối ở gần khu vực thác Liên Khương thì không may 3 em học sinh đã gặp nạn. Hai học sinh còn lại may mắn thoát nạn nhờ tắm gần bờ. Ngay chiều 29, lực lượng cứu hộ cứu nạn của huyện và tỉnh đã phối hợp với người dân địa phương tổ chức tìm kiếm 3 em mất tích và đến tối cũng ngày đã tìm thấy thi thể của 2 học sinh. Do những ngày qua mưa liên tục, thời tiết diễn biến bất lợi, mãi đến trưa nay, thi thể học sinh còn lại mới được tìm thấy.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang thời tiết đang vào mùa mưa, lưu lượng nước ở các sông, suối đang lên cao, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng về các rủi ro có thể xảy ra. Đặc biệt là tuân thủ những quy định an toàn về đường thuỷ, không tắm suối, tắm hồ.

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN