Hơn 1.100 học sinh được tuyên truyền về tác hại của ma túy

Vừa qua, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTPVMT) Công an TP Đà Lạt cùng Công an Phường 2 đã tổ chức buổi tuyên truyền về phòng, chống tác hại của ma túy cho 1.100 học sinh và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường THPT Bùi Thị Xuân. Đồng thời thông tin về những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nghiện ma túy, đi sâu tìm hiểu về những tác hại do ma túy gây ra đối với bản thân người nghiện, với gia đình và cả xã hội.

Đồng thời, học sinh cũng được thông tin thêm về tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên phạm vi cả nước hiện nay.

Đ.TÚ - Đ.TRỌNG