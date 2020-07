Vừa ra tù, nam thanh niên lại bị bắt vì tàng trữ ma túy

(LĐ online) - Chiều 17/7, Công an TP Bảo Lộc cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Lê Anh Tân (29 tuổi, ngụ tại phường B’Lao, TP Bảo Lộc) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 16/7, Đội Cảnh sát Điều tra về tội phạm ma túy Công an TP Bảo Lộc phối hợp Công an Phường 2 mật phục, kiểm tra nhà trọ số 43 Nguyễn Văn Trỗi (Phường 2) thì phát hiện, bắt quả tang Lê Anh Tân đang tàng trữ 1 gói nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp (chưa xác định khối lượng). Ngoài ra, qua kiểm tra, công an còn phát hiện, thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy trong phòng trọ Lê Anh Tân đang ở.

Lê Anh Tân (chính giữa) bị công an bắt quả tang khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy trong phòng trọ

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Lê Anh Tân khai nhận, số ma túy nói trên mua lại từ một người khác về chia nhỏ sử dụng và bán lại kiếm tiền tiêu xài. Đây là đối tượng nghiện ma túy nặng, không có công ăn việc làm ổn định.

Trước đó, với hành vi “Buôn bán trái phép chất ma túy”, Lê Anh Tân đã bị xử phạt 8 năm tù, vừa mãn hạn tụ vào cuối tháng 12/2019 và chưa được xóa án tích.

Hiện, Công an TP Bảo Lộc đang tiếp tục mở rộng điều tra, hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

H.ĐƯỜNG