Bắt nóng nghi phạm giết người phụ nữ bại liệt cướp tài sản

(LĐ online) - Sáng 23/8, Công an huyện Di Linh cho biết vừa bắt nóng đối tượng Nguyễn Quang Thoại (ngụ tại Thôn 7, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh) để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn vào sáng cùng ngày.

Nguyễn Quang Thoại (thứ 2 từ phải qua) bị công an khống chế bắt gọn sau gần 2 giờ gây án

Thông tin từ Công an huyện Di Linh, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 23/8, Công an xã Gia Hiệp nhận được tin báo của người dân về việc trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Kim Thoa (58 tuổi, ngụ tại Thôn 1, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, bị liệt nửa người nhiều năm nay). Nạn nhân chết trong tình trạng bị nhiều nhát đâm do vật sắc nhọn gây ra ở cổ. Theo Công an huyện Di Linh, tại hiện trường vụ án mạng, tủ gỗ nhà bà Thoa bị cạy mở.

Theo thông tin ban đầu, người dân phát hiện Nguyễn Quang Thoại chạy ra từ nhà bà Thoa và lẩn trốn vào vườn cà phê của người dân trong khu vực. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Di Linh và Công an xã Gia Hiệp đã huy động lực lượng truy bắt đối tượng gây án; đồng thời, khoanh vùng bảo vệ hiện trường vụ án mạng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, khi Nguyễn Quang Thoại đang trốn sau vườn cà phê của một hộ dân trên địa bàn Thôn 1, xã Gia Hiệp thì bị lực lượng công an khống chế, bắt gọn.

Cũng theo công an huyện Di Linh, Nguyễn Quang Thoại là đối tượng nghiện ma túy nặng và đã nhiều lần đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản. Cuối năm 2019, Thoại đột nhập một nhà dân trên địa bàn xã Gia Hiệp trộm cắp vịt và trong lúc Công an xã Gia Hiệp truy bắt, Thoại đã dùng dao đâm 1 công an xã bị thương. Sau đó, Thoại bỏ trốn khỏi địa phương cho đến lúc gây ra vụ án mạng vào sáng nay.

Hiện, Công an huyện Di Linh đang tạm giữ hình sự đối với thoại; đồng thời, phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng, lực lượng pháp y khám nghiệp hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án mạng.

