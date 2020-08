Vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, giữ bình yên buôn làng

Các địa phương như Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên vốn là những địa phương có đông đảo dân cư sống gần rừng và luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT) do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT). Từ đó, công an các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác giao nộp VK-VLN-CCHT, góp phần phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Người dân huyện Cát Tiên tình nguyện giao nộp VK-VLN-CCHT cho cơ quan công an

Nhiều cách làm hay, sáng tạo

Bảo Lâm là địa phương có địa hình trải rộng và có tới gần 82.000 ha rừng, đất nông nghiệp. Đây cũng là địa phương có hơn 30% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sống gần rừng; trong đó, đồng bào gốc Tây Nguyên như Châu Mạ và K’Ho chiếm tới 70%. Ngoài ra, Bảo Lâm còn có một số DTTS từ các tỉnh phía Bắc vào sinh sống, lập nghiệp như Mông, Tày, Nùng… vốn gắn liền với các hoạt động săn bắn nơi núi rừng. Đó là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội gây mất ANTT.

Từ thực tế đó, ngay từ đầu năm 2020, Công an huyện Bảo Lâm đã xây dựng các kế hoạch triển khai đợt tổng kiểm tra và mở “Đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK-VLN-CCHT” theo chỉ đạo của Công an tỉnh Lâm Đồng. Cùng với đó, Công an huyện còn tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự nguyện giao nộp VK-VLN-CCHT chung tay phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Theo Thiếu tá Lương Đình Cường - Đội trưởng Đội Hành chính, Tổng hợp Công an huyện Bảo Lâm, để công tác thu hồi VK-VLN-CCHT đạt hiệu quả cao, đơn vị xác định công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của các tầng lớp nhân dân là “chìa khóa” để đi đến thành công. Từ đó, Công an huyện đã triển khai các biện pháp tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động như hội thảo, tập huấn, khẩu hiệu, băng rôn, áp phích và phát tờ rơi. “Đặc biệt, đơn vị đã áp dụng phương châm cử cán bộ, chiến sĩ “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí; đồng thời, phối hợp với người có uy tín, già làng, trưởng bản… phát động để bà con ký cam kết “Không tàng trữ, sử dụng VK-VLN-CCHT trái phép”. Nhờ vậy ý thức đấu tranh, ngăn chặn các hành vi tàng trữ, sử dụng các loại VK-VLN-CCHT của bà con không ngừng được nâng lên” - Thiếu tá Lương Đình Cường cho biết thêm.

Tương tự cùng với công tác tuyên truyền, vận động theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, công an các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên còn triển khai xây dựng các mô hình “Tặng nhu yếu phẩm lấy VK-VLN-CCHT”; thành lập các tổ tự quản vận động Nhân dân “Nói không với VK-VLN-CCHT” và xây dựng các mô hình “Khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội”… Riêng mô hình “Tặng nhu yếu phẩm lấy VK-VLN-CCHT” của Công an huyện Đạ Huoai đã sử dụng hơn 1 tấn gạo và 100 thùng mì gói tặng người dân. Thượng tá Nguyễn Thanh Nam - Trưởng Công an huyện Đạ Huoai, cho biết: “Việc người dân sở hữu, sử dụng VK tự chế, VLN-CCHT tràn lan sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn; đồng thời, làm tận diệt các loài động vật hoặc nguy hiểm hơn, họ còn dùng súng để tự “giải quyết” mâu thuẫn với nhau mà hậu quả của nó để lại là hết sức khôn lường. Vì thế, công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân nâng cao ý thức là cực kỳ quan trọng. Không được lần 1 thì lần 2, phải thực hiện thường xuyên, liên tục theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”. Nhờ đó đến nay, người dân trên địa bàn đã bước đầu ý thức được sự nguy hiểm của VK-VLN-CCHT. Cùng với đó, Công an huyện còn duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát, từng bước kiềm chế, ngăn chặn các hành vi vi phạm có liên quan đến VK-VLN-CCHT”.

Những kết quả tích cực

Sau thời gian dài tuyên truyền, vận động, những tín hiệu khả quan ngày càng xuất hiện khi người dân các địa phương, đặc biệt là bà con đồng bào DTTS đã tự giác đến giao nộp các loại VK-VLN-CCHT cho cơ quan công an. Theo đó, tại huyện Đạ Huoai, tính đến ngày 17/8/2020, Công an huyện đã vận động thu hồi được 76 VK-VLN-CCHT các loại. Trong đó, có 1 súng kíp, 4 khẩu súng hơi, 4 súng tự chế, 22 khẩu súng cồn, 28 vũ khí thô sơ, 0,5 kg đạn chì, 13 quả đạn cối và 3 CCHT. Anh K’Quang - ngụ tại xã Phước Lộc, huyện Đạ Huoai, bộc bạch: “Cách đây hơn 1 tháng, gia đình tôi có 1 khẩu súng hơi để săn bắn. Nhưng sau khi được công an và chính quyền tuyên truyền, vận động giúp tôi nhận thấy mình tàng trữ súng săn trong nhà là vi phạm pháp luật. Để chuộc lỗi, tôi đã mang khẩu súng giao nộp cho công an và ký cam kết không tàng trữ, sử dụng VK”.

Còn tại huyện Bảo Lâm, tính đến ngày 18/8/2020, Công an huyện đã thu hồi được 97 khẩu súng tự chế các loại (40 súng kíp, 23 súng khí nén, 33 súng cồn, 1 đồ chơi nguy hiểm dạng súng), 22 viên đạn hoa cải, 3,3 kg đạn chì, 2,3 kg thuốc súng. Ngoài ra, Công an huyện Bảo Lâm còn phát hiện, bắt 6 vụ, với 7 đối tượng liên quan đến việc mua bán, sử dụng súng săn và đã xử lý theo quy định của pháp luật. Với những kết quả bước đầu đạt được, vừa qua, Công an huyện Bảo Lâm đã vinh dự được UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tặng giấy khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK-VLN-CCHT.

Tương tự, trong thời gian qua, Công an huyện Cát Tiên đã vận động Nhân dân tình nguyên giao nộp, thu hồi được hơn 120 VK-VLN-CCHT. Trong đó, có 18 khẩu súng săn (4 súng hơi, 3 súng kíp và 11 súng cồn), 28 bộ kích điện, 32 quả pháo, 27 viên đạn bi, 10 CCHT các loại và dao, gậy ba khúc, mã tấu.

Như vậy, trong thời gian qua, bằng những việc làm cụ thể thông qua công tác tuyên truyền, vận động người dân giao nộp VK-VLN-CCHT, công an các địa phương đã có những đóng góp quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Qua đó, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc liên quan giải quyết mâu thuẫn bằng VK-VLN-CCHT, đảm bảo ANTT giữ bình yên trên địa bàn và mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

KHÁNH PHÚC