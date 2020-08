Xử lý nhiều thanh niên tụ tập đua xe

(LĐ online) - Ngày 18/8, Công an huyện Đạ Huoai cho biết, đang hoàn tất hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 thanh niên có hành vi tụ tập chạy xe tốc độ cao lạng lách, đánh võng, nẹt pô, bốc đầu… gây mất an toàn giao thông và mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Các thanh, thiếu niên tụ tập đua xe bị triệu tập về trụ sở Công an huyện Đạ Huoai để xử lý theo quy định

Trước đó, một số thanh niên từ các huyện Tân Phú, Định Quán (tỉnh Đồng Nai) đã lên mạng xã hội facebook thành lập nhóm kêu gọi, lôi kéo thanh, thiếu niên tụ tập sử dụng xe máy độ chế chạy xe càn quấy. Sau khi nắm được thông tin, Công an huyện Đạ Huoai đã bố trí lực lượng theo dõi để kịp thời ngăn chặn, xử lý. Đêm 16/8, hàng chục thanh, thiếu niên đến từ tỉnh Đồng Nai và huyện Đạ Huoai cùng nhau tụ tập trên Quốc lộ 20 (đoạn qua thị trấn Mađaguôi) tổ chức cổ vũ và tham gia đua xe. Các thanh, thiếu niên sử dụng xe máy độ chế nẹt pô, bốc đầu, lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 20 và tỉnh lộ 721 gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngay trong đêm, Công an huyện Đạ Huoai đã bố trí lực lượng chốt chặn tại các ngã ba, ngã 4 trên địa bàn đón đầu bắt giữ 10 thanh, thiếu niên sử dụng xe máy độ chế chạy tốc độ cao, bốc đầu, đánh võng…. Các xe máy bị tạm giữ đều là xe độ chế lắp ống xả không đúng quy định, lắp thêm đèn chiếu sáng phía trước sau, còi hú, còi hơi, đôn dên, xoáy nòng… làm thay đổi kết cấu hình dáng xe.

Công an huyện Đạ Huoai đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính; đồng thời, yêu cầu các thanh, thiếu niên ký cam kết không tái phạm và tiến hành các biện pháp, giáo dục răn đe.

HẢI ĐƯỜNG