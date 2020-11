VỤ RỪNG BẠCH TÙNG TRĂM TUỔI BỊ CƯA HẠ

(LĐ online) - Công an huyện Lâm Hà bắt tạm giam 3 nghi can trong vụ án cưa hạ rừng bạch tùng trăm tuổi tại Tiểu khu 249, xã Đạ Đờn như thông tin báo chí đã phản ánh…

Cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường

Ngày 28/11, tin từ cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng cho biết, tối 27/11, Công an huyện Lâm Hà đã tạm giữ hình sự các nghi can trong vụ cưa hạ, “xẻ thịt” rừng bạch tùng trăm tuổi tại Tiểu khu 249, xã Đạ Đờn (H. Lâm Hà, Lâm Đồng) để lấy gỗ trái pháp luật ngay tại hiện trường. Các nghi can, gồm: T.V.T, T.V.L, và T.V.Th (cả 3 đều ngụ tại xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà.

Trước đó, sau khi khởi tố vụ án khai thác rừng trái pháp luật tại Tiểu khu 249, xã Đạ Đờn, Công an Lâm Hà đã truy bắt được 3 nghi can trên. Đồng thời, chiều ngày 27/11, Công an huyện phối hợp với các cơ quan chức năng đã đưa 3 nghi can trên trở lại hiện trường vụ phá rừng tại Tiểu khu TK 249, xã Đạ Đờn để xác định vị trí khai thác gỗ, thực nghiệm hiện trường việc cưa hạ, xẻ gỗ bạch tùng và địa điểm tiêu thụ gỗ để thống kê xử lý.

3 bị cưa hạ. Vụ việc như Báo Lâm Đồng Online đã thông tin : Tại Khoảnh 2, Tiểu khu 249, xã Đạ Đờn (lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý), hàng loạt cây bạch tùng cổ thụ với đường kính gốc từ 60 - 100cm, tuổi đời hàng trăm năm, đã bị “lâm tặc” cưa hạ ngổn ngang. Qua kiểm tra bước đầu, Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà ghi nhận có 11 cây gỗ, với tổng khối lượng thiệt hại hơn 20mbị cưa hạ.

Hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép tại Tiểu khu 249

Điều đáng nói, tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại vườn nhà ông Nguyễn Văn Tuyến (SN 1966, ngụ tại thôn R’Hang Trụ, xã Phúc Thọ, Lâm Hà), Tổ trưởng tổ nhận khoán bảo vệ rừng có hơn 1,5m3 gỗ bạch tùng cùng chủng loại, chiều dài lóng gỗ bị cắt khúc trên hiện trường khai thác trái pháp luật. Tại cơ quan chức năng, ông Tuyến khai nhận số gỗ trên đã mua của đối tượng Bùi Minh Chí (SN 1982, ngụ cùng thôn).

Liên quan đến vụ phá rừng này, sau khi báo chí phản ánh, UBND tỉnh Lâm Đồng có công văn hỏa tốc chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án, đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ cưa hạ, xe gỗ rừng bạch tùng trăm tuổi.

Hiện cơ quan điều tra bước đầu đã xác định được 6 nghi can liên quan đến vụ khai thác rừng trái pháp luật tại khu vực trên. Đồng thời, đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

THỤY TRANG