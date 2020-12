Bắt quả tang 3 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

(LĐ online) - Tối 15/12, Công an huyện Bảo Lâm cho biết, các lực lượng nghiệp vụ vừa bắt quả 3 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Tại đây, Công an phát hiện 4 xe máy nghi tang vật do trộm cắp mà có.

3 đối tượng An, Hiếu và Đăng (Hiếu mặc áo đen) bị bắt quả tang đang tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

Theo đó, từ tin báo của quần chúng nhân dân, vào trưa 15/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Bảo Lâm phối hợp cùng Công an xã Lộc An mật phục, đột kích vào một nhà dân ở thôn An Bình (xã Lộc An, huyện Bảo Lâm).

Tại đây, công an đã bắt quả tang 3 đối tượng, gồm: Kiều Minh Hiếu (29 tuổi), Phan Thanh An (31 tuổi) và Nguyễn Liêu Hải Đăng (20 tuổi), cùng ngụ tại xã Lộc An đang tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, Kiều Minh Hiếu được xác định là chủ nhà. Tại hiện trường, công an thu giữ 2 gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy đá và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

4 xe máy nghi tang vật trộm cắp được phát hiện tại nhà Kiều Minh Hiếu

Đặc biệt, tại nhà của Kiều Minh Hiếu, công an còn phát hiện, thu giữ 4 xe máy các loại không có giấy tờ nghi là tang vật trộm cắp.

Hiện, Công huyện Bảo Lâm đã lập biên bản niêm phong, thu giữ toàn bộ tang vật; đồng thời, ra lệnh tạm giữ hình sự đối Kiều Minh Hiếu để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc. Đối với Phan Thanh An và Nguyễn Liêu Hải Đăng được cho tại ngoại, nhưng có lệnh cấm đi khỏi địa phương để phục vụ công tác điều tra.

K.PHÚC