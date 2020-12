Khởi tố, bắt tạm giam thanh niên trộm hơn 20 xe máy

(LĐ online) - Ngày 24/12, Công an TP Bảo Lộc thông tin vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Minh Khánh (26 tuổi, ngụ tại xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Minh Khánh bị áp giải dựng lại hiện trường các vụ trộm cắp

Theo điều tra của cơ quan công an, ngày 9/11/2020, từ tin tố giác của bà Nguyễn Thị Kim Phương (ngụ tại Thôn 3, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) bị kẻ gian đột nhập lấy cắp xe máy cùng nhiều tài sản có giá trị.

Sau khi tiếp nhận tin tố giác, các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Bảo Lộc đã nhanh chóng có mặt tiến hành ghi nhận, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã xác định được đối tượng trực tiếp đột nhập nhà bà Phương trộm cắp tài sản là Nguyễn Minh Khánh.

Tuy nhiên, qua xác minh, Nguyễn Minh Khánh đã bỏ nhà sống lang thang, nên không xác định được nơi ở đối tượng đang sinh sống. Song, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã xác định đối tượng Nguyễn Minh Khánh đang có mặt tại TP Tuy Hòa, (tỉnh Phú Yên). Ngay lập tức, Công an TP Bảo Lộc chỉ đạo Đội Điều tra tổng hợp liên hệ với Công an TP Tuy Hòa điều tra, truy bắt đối tượng Khánh.

Kết quả đấu tranh, đối tượng Khánh khai nhận là người đã thực hiện toàn bộ hành vi đột nhập nhà bà Phương trộm cắp xe máy, vàng và điện thoại di động. Sau khi đột nhập nhà bà Phương trộm cắp, Khánh đã đưa số tài sản nói trên đến địa bàn huyện Di Linh bán lấy tiền tiêu xài cá nhân rồi bỏ trốn đến TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Qua đấu tranh, cơ quan công an nhận thấy, hành vi, thủ đoạn đột nhập nhà dân của Nhuyễn Minh Khánh có tính chất chuyên nghiệp, tương đồng với nhiều vụ án trộm cắp đã xảy ra trên địa bàn TP Bảo Lộc. Từ những suy luận có căn cứ, các điều tra viên đã vào mở rộng điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Kết quả đấu tranh, với những bằng chứng không thể chối cãi, Nguyễn Minh Khánh khai nhận: Trong thời gian từ tháng 9 đến cuối tháng 10/2020, Khánh còn thực hiện trộm cắp trót lọt 20 xe máy các loại của nhiều người. Trong đó, có 12 xe máy do đối tượng trộm cắp của người dân trên địa bàn TP Bảo Lộc, số còn lại, đối tượng trộm cắp tại nhiều địa phương khác.

Sau khi trộm được xe máy, Khánh đưa đến các địa phương như Di Linh, Đạ Huoai và huyện Tân Phú (Đồng Nai) tiêu thụ. Những xe không tiêu thụ được, đối tượng đem bán rẻ cho các cơ sở thu mua phế liệu lấy tiền tiêu xài.

Đến nay, cơ quan công an đã thu hồi được 4 xe máy do Khánh mang đi tiêu thụ tại các địa phương. Hiện, công an đang tiếp tục xác minh mở rộng điều tra và tiến hành thu giữ các xe máy do Nguyễn Minh Khánh thực hiện hành vi trộm cắp để trả lại người bị hại; đồng thời, củng cố hồ sở xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

HẢI ĐƯỜNG