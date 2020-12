(LĐ online) - Chiều 23/12, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Trọng đã bắt quả tang 6 thanh niên đánh bài cào thắng thua tại một căn nhà trên địa bàn Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An.

Hiện trường vụ bắt quả tang 6 thanh niên đánh bài ăn tiền

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình và biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 23/12, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Trọng kiểm tra hành chính và bắt quả tang trong một ngôi nhà tại xã Hiệp An có nhiều thanh niên đánh bạc dưới hình thức đánh bài cào liêng thắng thua bằng tiền.

Sáu thanh niên gồm: Nguyễn Thanh Trọng (32 tuổi, ngụ Thôn Trung Hiệp, Hiệp An); Vũ Văn Lừng (47 tuổi, quê quán TP Nam Định); Bùi Công Quyết (38 tuổi, ngụ Phường An Lão, TP Hải Phòng); Nguyễn Văn Luân (31 tuổi, ngụ Hải Dương); Nguyễn Thành Sơn (35 tuổi, ngụ Quảng Nam); Nguyễn Duy Phương (30 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng).

Tại hiện trường, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Trọng cùng Công an xã Hiệp An thu giữ tang vật là bộ bài, 6 điện thoại di động, 2 xe máy và số tiền mặt trên 24 triệu đồng.

Hiện Công an huyện đã ra lệnh tạm giữ 6 thanh niên nêu trên để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

C.THÀNH