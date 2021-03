Nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự

Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), thời gian qua, Công an huyện Di Linh đã chủ động tham mưu, triển khai xây dựng, củng cố và duy trì các mô hình quần chúng tự quản về ANTT tại các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

Lực lượng chức năng tại xã Hòa Nam ra quân tuyên truyền về đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Trong năm qua, Di Linh tiếp tục củng cố 53 Đội dân phòng với 351 thành viên; duy trì 142 Tổ Nhân dân tự quản về ANTT với hơn 1.000 thành viên. Song song đó, phát huy hiệu quả của 56 Cổng rào và 25 Tiếng kẻng ANTT; xây dựng mô hình Camera an ninh tại 14 xã, thị trấn. Đồng thời, vận động Nhân dân lắp đặt được 164 mắt camera giúp lực lượng công an điều tra và phá được nhiều vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Để có được những thành quả đó, các lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, ban, tổ ANTT tại các xã, thị trấn đều được huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, nghiệp vụ theo quy định; thường xuyên phối hợp thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Qua đánh giá, lực lượng này đã phát huy hiệu quả trong nắm tình hình, diễn biến của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn; làm tốt công tác bảo vệ các ngày lễ, tết; phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) - nhất là vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện, ủng hộ kinh phí xây dựng mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở.

Đặc biệt, các mô hình Camera an ninh, Tổ tự quản, Cổng rào - Tiếng kẻng an ninh đã mang lại những hiệu quả nổi bật. Cụ thể, hệ thống camera an ninh đã phát huy hiệu quả tích cực phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn các xã.

Hệ thống theo dõi 24/24, khi phát hiện vấn đề mất ANTT, cán bộ trực sẽ gọi điện thoại cho cán bộ xóm và những người liên quan để giải quyết nhanh chóng các tình huống, hạn chế những vụ việc phức tạp. Đơn cử như nhờ những hình ảnh mà camera ghi lại đã giúp lực lượng công an phá nhanh vụ án giết người vào ngày 23/1/2018 tại xã Đinh Lạc, hay vụ trộm cắp tài sản tại xã Hòa Nam vào tháng 1/2020, kịp thời giải tán nhiều nhóm thanh niên có hành vi gây gổ đánh nhau tại cái địa điểm công cộng. Cùng với đó, việc lắp hệ thống camera an ninh còn tác động trực tiếp, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Đối với mô hình Tổ tự quản, từ khi thành lập và đi vào hoạt động, tổ đã phối hợp với lực lượng công an xã, quân sự xã và các lực lượng tại chỗ ở cơ sở, tổ chức tuần tra giữ gìn ANTT trên địa bàn. Đặc biệt, vào các mùa vụ cà phê, các đợt cao điểm, đã chủ động tuần tra trên 3.150 ca với 15.910 người tham gia.

Qua công tác tuần tra, Công an huyện Di Linh đã phát hiện 236 tụ điểm cờ bạc nhỏ lẻ, giải tán 950 nhóm thanh niên tụ tập chơi khuya gây mất ANTT; hòa giải thành công 234 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân.

Với mô hình này, những thông tin các tổ tự quản phản ánh lên cấp trên đã góp phần giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vướng mắc, kiến nghị của Nhân dân, hạn chế đơn thư vượt cấp. Bên cạnh đó, nhận thức về trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của công dân tại từng khu dân cư, từng hộ gia đình được đề cao. Do đó, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghĩa vụ của công dân được chấp hành nghiêm túc, tình trạng nợ các quỹ pháp lệnh, vi phạm nghĩa vụ công dân được hạn chế so với các năm trước.

Tại mô hình “Cổng rào - Tiếng kẻng an ninh” đã giúp người dân phát hiện và cung cấp cho công an xã nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần bắt giữ, xử lý hàng chục đối tượng trộm cắp tài sản.

Là một trong những địa bàn có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 94%, việc triển khai các mô hình về ANTT tại xã Bảo Thuận đã mang lại những hiệu quả thiết thực và đáng ghi nhận. Ông Phạm Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Bảo Thuận cho biết: “Nếu như trước đây, khi các mô hình ANTT chưa ra đời, số vụ trộm cắp, tệ nạn xã hội như hút chích, tai nạn giao thông... mỗi năm trên địa bàn xảy ra nhiều, diễn biến phức tạp, thì từ khi Cổng rào - Tiếng kẻng an ninh, Camera an ninh, Tổ tự quản được hình thành, số vụ việc trên đã giảm hẳn. Người dân trong thôn, xóm đã có ý thức hơn trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Mỗi người dân, mỗi gia đình đều ý thức được rằng việc chấp hành nghiêm các quy định của địa phương, thôn xóm chính là tự bảo vệ bản thân mình, gia đình mình trước nguy cơ về các tệ nạn xã hội, trộm cắp... góp phần giữ gìn bình yên thôn xóm.

Theo đánh giá của UBND huyện Di Linh, năm 2020, trong điều kiện thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vẫn được các địa phương trên địa bàn huyện tiến hành tốt với nhiều hình thức đa dạng, từng bước đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm tiếp tục được quan tâm. Nhờ đó, việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân do lực lượng công an làm nòng cốt đã được duy trì hoạt động hiệu quả. Từ đó, xây dựng môi trường, điều kiện thuận lợi để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, tham gia quản lý Nhà nước về ANTT, phát huy thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

V.QUỲNH - T.HIỀN