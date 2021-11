Công an Lạc Dương cảnh báo chiêu trò ''chuyển tiền nhầm'' vào tài khoản ngân hàng

(LĐ online) - Sáng 26/11, Công an huyện Lạc Dương phát đi cảnh báo người dân cần cẩn thận việc các đối tượng bày chiêu trò “chuyển tiền nhầm” vào tài khoản ngân hàng để lừa đảo trên địa bàn huyện.

Một tin nhắn “chuyển tiền nhầm” vào tài khoản ngân hàng có dấu hiệu lừa đảo

Theo Công an huyện Lạc Dương, vào khoảng tháng 10/2021, chị Đ.H.N (trú xã Lát, huyện Lạc Dương) bất ngờ nhận được số tiền mười triệu đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng cùng với một nội dung đính kèm là “Chị N vay”. Đến tối, một tài khoản Zalo lạ kết bạn với chị và nói rằng công ty tài chính đã giải ngân khoản vay của chị. Như vậy, chị Đ.H.N bỗng nhiên bị biến thành “một con nợ”. Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo vì bản thân không thực hiện bất cứ thủ tục vay mượn nào, nên chị N. đã trình báo sự việc lên cơ quan công an. Có vẻ như biết được hành vi lừa đảo đã bất thành, đối tượng trên lập tức đổi thái độ, nhắn nhiều tin cho chị với nội dung có lời lẽ thô tục, hăm dọa. Chị Đ.H.N cho biết đã thực hiện các thủ tục tra soát với ngân hàng; đồng thời, giao toàn bộ số tiền cho cơ quan công an giải quyết.

Theo ghi nhận mới đây, ông N.P.B (trú tại xã Lát, huyện Lạc Dương) cũng rơi vào trường hợp tương tự và bị mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng. Thủ đoạn của các đối tượng là bất ngờ có thông tin từ số tài khoản của ông B., sau đó chuyển khoản tiền 5 triệu đồng vào tài khoản. Ngay sau đó, có một số điện thoại lạ gọi đến ông B. cho biết đã lỡ chuyển nhầm và mong được ông B. chuyển lại. Khi thấy người được nhận tiền chấp nhận trả lại tiền “nhận nhầm”, một nhân viên tự xưng ở ngân hàng gọi đến tư vấn cho ông B. để hướng dẫn thủ tục hoàn trả, yêu cầu điền thông tin cá nhân, mã OTP… Sau khi điền xong các thông tin, ông B. phát hiện thấy 9 triệu đồng trong tài khoản mình đã bị rút hết, gọi điện liên lạc với số máy ban đầu gọi tới đều không liên lạc được.

Để tránh kịch bản lừa đảo cho vay nặng lãi hay chiếm đoạt tiền trên tài khoản, Công an huyện Lạc Dương khuyến cáo người dân: Khi bạn bỗng dưng nhận được một khoản tiền "chuyển nhầm" cho mình thì cần làm theo các bước sau: Không được sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân. Hãy liên hệ trực tiếp với ngân hàng mà bạn mở thẻ thông báo, chuyển trả số tiền từ tài khoản của bạn đến tài khoản mà đã chuyển nhầm.

Lưu ý thời gian chưa làm việc với ngân hàng, tuyệt đối không chuyển hoàn cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng, tránh bị phiền toái sau này. Đồng thời, không chuyển hoàn vào một tài khoản khác với tài khoản đã chuyển cho mình, phải chờ ngân hàng giải quyết trước. Khi nhận được điện thoại tự xưng là nhân viên ngân hàng, bạn cần kiểm tra xem có đúng là số của ngân hàng không. Đặc biệt không bao giờ cung cấp mã OTP, tên đăng nhập, password của tài khoản ngân hàng cho bất cứ ai kể cả họ có tự xưng là người thân, bạn bè, nhân viên ngân hàng hay cơ quan chức năng...

Nếu nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo hay nhận được những tin nhắn, cuộc gọi đe dọa ảnh hưởng đến bản thân, hãy trình báo cơ quan công an nơi gần nhất hoặc trực ban Công an huyện Lạc Dương, số điện thoại: 02633.839.052, địa chỉ: Số 2 đường Phạm Hùng, tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương.

