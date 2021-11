Bảo Lộc: Khởi tố 2 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng

(LĐ online) - Chiều 26/11, Công an TP Bảo Lộc cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự liên quan đến 2 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng.

Hai đối tượng Lê Văn Bắc (áo đỏ) và Lê Văn Trường (áo đen) bị Công an TP Bảo Lộc khởi tố để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Văn Bắc (35 tuổi) và Lê Văn Trường (21 tuổi), cùng ngụ tại xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; chỗ ở hiện nay tại Phường 1, TP Bảo Lộc. Cả 2 đối tượng bị khởi tố, nhưng được cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi ở dưới sự quản lý, giám sát của cơ quan công an và chính quyền địa phương.

Theo Công an TP Bảo Lộc, sau nhiều ngày mật phục theo dõi, vào ngày 19/11, Đội Cảnh sát Hình sự đã phát hiện Lê Văn Bắc có nhiều biểu hiện khi đang thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động ‘tín dụng đen” (cho vay lãi nặng) nên đã triệu tập lên làm việc. Qua làm việc với cơ quan công an, Bắc đã thừa nhận, trong thời gian qua đã cho 12 người trên địa bàn TP Bảo Lộc vay tiền với lãi suất từ 200 đến hơn 800% mỗi năm (cao gấp từ 5,21 đến hơn 42 lần mức lãi suất cho phép cao nhất là 20%/mỗi năm được quy định trong Bộ luật Dân sự). Từ số người vay nói trên, Bắc đã thu lợi bất chính số tiền lãi cho vay hơn 77 triệu đồng.

Cùng thời điểm triệu tập Bắc, Đội Cảnh sát Hình sự cũng đã tiến hành triệu tập Lê Văn Trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng. Tương tự Bắc thì Trường cũng đã cho 8 người trên địa bàn TP Bảo Lộc vay tiền với mức lãi suất từ 243 đến 730% mỗi năm. Với hình thức cho vay lãi nặng, Trường đã thu lợi bất chính số tiền hơn 60 triệu đồng từ người vay.

Để tìm người vay, Bắc và Trường đã in tờ rơi có số điện thoại và lựa chọn đêm khuya đem rải ra đường. Từ đó, người dân chủ động liên hệ qua số điện thoại để tìm gặp vay tiền của Bắc và Trường. Sau khi tiếp cận được người cần vay tiền, đối tượng đã tìm đến nhà xác minh, sau đó thỏa thuận cho vay. Khi người dân vay tiền, Bắc và Trường giữ chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu rồi viết giấy vay tiền để người vay ký tên. Hình thức cho vay của Bắc và Trường là vay lãi đứng hoặc trả góp hàng ngày.

Qua điều tra, cơ quan công an cũng đã thu giữ nhiều phương tiên, tài liệu liên quan mà 2 đối tượng sử dụng để thực hiện hoạt động ‘tín dụng đen” như điện thoại, máy tính, xe máy, sổ ghi chép và tờ rơi để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan công an, hành vi của Lê Văn Bắc và Lê Văn Trường đã cấu thành tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Khoản 1, Điều 201 Bộ luật Hình sự. Hiện tại, cơ quan điều tra Công an TP Bảo Lộc và Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đang tiếp tục làm việc với các bị hại để củng cố hồ sơ, xử lý 2 đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ngoài 2 đối tượng đã bị khởi tố, Công an TP Bảo Lộc tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp cùng công an các xã, phường tăng cường công tác quản lý, nắm tình hình để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các nhóm đối tượng cho vay nặng lãi; đồng thời, phối hợp cùng các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền giúp người dân nhận biết các thủ đoạn, hành vi của tội phạm “tín dụng đen” để kịp thời phòng tránh. Công an TP Bảo Lộc khuyến cáo, để phòng ngừa loại tội phạm này, người dân cần nêu cao cảnh giác, đề phòng. Khi phát hiện các đối tượng nghi vấn, cần thông báo cho cơ quan công an để kịp thời đấu tranh, xử lý theo quy định nhằm đảm an ninh trật tự địa phương và quyền lợi của người dân.

