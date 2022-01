Cát Tiên: Bắt nhiều thanh niên chạy xe nẹt pô, lạng lách đánh võng

(LĐ online) - Ngày 17/1, thông tin từ Công an huyện Cát Tiên cho biết: Trong 2 ngày 15 - 16/11, đơn vị liên tiếp bắt được 12 đối tượng cùng 8 phương tiện tham gia nẹt pô, chạy xe lạng lách đánh võng trên các tuyến đường trên địa bàn huyện.

Một số xe gắn máy thay đổi kết cấu, tham gia nẹt pô, chạy xe lạng lách đánh võng bị Công an huyện Cát Tiên thu giữ.

Theo đó, trong mấy ngày gần đây, trên địa bàn huyện Cát Tiên đã xuất hiện tình trạng một số thanh thiếu niên ở từ các địa phương khác trở về và số thanh thiếu niên ở các tỉnh giáp ranh nhất là xã Đăng Hà (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) kéo sang và liên kết với nhóm thanh thiếu niên của huyện Cát Tiên tổ chức dàn hàng ngang, chạy xe nẹt pô, lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Trước tình hình trên, Công an huyện Cát Tiên đã tiến hành ra quân tấn công, truy quét tình trạng độ xe, chạy xe lạng lách, đánh võng, đua xe, nẹt pô. Kết quả, trong 2 ngày 15 - 16/11, Công an huyện Cát Tiên đã phát hiện và lập biên bản tiệm sửa xe máy Minh Hiệp ở Tổ dân phố 1, thị trấn Phước Cát về hành vi tự ý thay đổi kích thước, hình dáng, đặc tính của xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất với 8 xe máy độ pô xe, niềng, đèn, máy móc xe; tạm giữ 8 xe máy thay đổi kết cấu; bắt 12 đối tượng với 8 xe tham gia nẹt pô, chạy xe lạng lách đánh võng.

Ngoài việc xử lý các đối tượng trên về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, Công an huyện Cát Tiên đang xem xét xử lý các đối tượng trên về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, Công an huyện Cát Tiên đang chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách đưa vào diện quản lý số thanh thiếu niên hư hỏng trên địa bàn, số có xe máy thay đổi kết cấu xe, các tiệm sửa xe thường sửa chữa thay đổi kết cấu xe, số thanh thiếu niên thường tham gia tụ tập, nẹt pô, đua xe, chạy xe lạng lách đánh võng.

Ngoài ra, Công an huyện Cát Tiên tổ chức truy quét và xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức, tham gia đua xe, chạy xe nẹt pô, lạng lách đánh võng, các tiệm sửa xe tham gia sửa chữa, thay đổi kết cấu xe, kể cả xem xét xử lý hình sự, xem xét lập hồ sơ đưa một số đối tượng đi cơ sở giáo dục bắt buộc.

Công an huyện Cát Tiên cũng kêu gọi Nhân dân trên địa bàn cung cấp thông tin về các gia đình có con em thường hay thay đổi kết cấu xe (độ pô, máy móc...), thông tin về các trường hợp tham gia đua xe, chạy xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô... để đơn vị lập hồ sơ xử lý.

HOÀNG SA