Đà Lạt: Bắt quả tang 6 du khách thuê villa để bay lắc

(LĐ online) - Công an TP Đà Lạt đang tạm giữ 6 thanh niên, gồm: 4 nam và 2 nữ đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Thuận cùng tang vật có liên quan để điều tra làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn villa.

Công an lấy lời khai các thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy tại hiện trường

Trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 7/4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Lạt phối hợp với Công an Phường 8, TP Đà Lạt kiểm tra tại căn villa ở một con hẻm đường Vạn Hạnh. Tại đây, lực lượng công an phát hiện N.T.A.T (24 tuổi, trú tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) sử dụng ma túy cùng với 5 người bạn tại lầu 2 căn villa mà nhóm này thuê để ở khi đến Đà Lạt du lịch.

Tại hiện trường, công an phát hiện có đĩa sứ màu trắng, trên đĩa sứ có một lượng tinh thể màu trắng nghi là ma túy và 1 gói nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Ngoài ra, lực lượng công an còn hiện bên cạnh đĩa sứ còn có 1 gói nylon chứa 2 mảnh viên nén màu xanh cùng 1 ít cục bột viên nén màu xanh nghi là ma túy.

Tại chỗ, cả 6 đối tượng khai nhận đều đã sử dụng ma túy, khi đang sử dụng ma túy cùng với nghe nhạc mạnh thì bị công an phát hiện bắt quả tang.

Các đối tượng cũng khai nhận toàn bộ chất tinh thể màu trắng đó là ma túy dạng ketamine, số viên nén màu xanh là ma túy thuốc lắc.

Đ.T