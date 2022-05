Di Linh cảnh báo tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội

(LĐ online) - Thời gian gần đây trên địa bàn huyện Di Linh đã xuất hiện các đối tượng thông qua hình thức hack các tài khoản mạng xã hội, sau đó, dùng tài khoản này để gửi tin nhắn đến người thân, bạn bè nhờ chuyển tiền, vay mượn tiền rồi chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng gửi link website dụ dỗ người dùng đăng nhập tài khoản, sau đó dùng tài khoản để lừa đảo chuyển tiền

Công an huyện Di Linh vừa phá thành công vụ án, bắt đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao.

Trước đó, vào đầu tháng 4/2022 Công an huyện Di Linh nhận được đơn trình báo của nhiều người dân về việc bị đánh cắp tài khoản trên mạng xã hội sau đó bị chiếm đoạt tài sản, tiêu biểu như: ngày 1/4/2022 bà N.T.K.T tại xã Tam Bố bị hack tài khoản facebook sau đó đối tượng nhắn tin cho 5 người thân lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng; ngày 13/4/2022 công an huyên tiếp nhận tin báo tố giác của bà N.T.T.H, thị trấn Di Linh tố cáo đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 5.2 triệu đồng thông qua tài khoản mạng xã hội Facebook; cũng với thủ đoạn trên các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 18 triệu đồng của chị N.T.H.T trú xã Hoà Nam vào ngày 21/4/2022; …. Trong số các vụ việc Công an tiếp nhận điều tra, có đến trên 90% các vụ bị hại là nữ giới nhẹ dạ cả tin.

Các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, người dân hạn chế trực tiếp giao dịch tiền mà thường liên hệ qua mạng xã hội và bằng hình thức chuyển khoản. Qua đó, các đối tượng đã bàn bạc, theo dõi các chủ tài khoản có số tiền lớn, hack facebook, giả danh chủ tài khoản để lừa đảo người thân, bạn bè của chủ tài khoản để vay mượn tiền và yêu cầu chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng lạ. Chúng thường sử dụng 02 phương thức để hack tài khoản của người dùng, đó là, hack tài khoản bằng cách dò mật khẩu hoặc lập một trang web giả mạo, có giao diện giống hệt website chính thức của các trang này rồi dẫn dụ người dùng đăng nhập tài khoản bằng website giả mạo này để đánh cắp thông tin mật khẩu...

Thiếu tá Nguyễn Trọng Bình, Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Di Linh cho biết, trong thời gian qua, trên địa bàn huyện đã có hơn 10 trường hợp bị chiếm đoạt tài sản bằng hình thức này. Nhận định đây là loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, thủ đoạn rất tinh vi, lãnh đạo Công an huyện rất quan tâm và đã chỉ đạo khẩn trương lập kế hoạch điều tra, xác minh làm rõ, ngăn chặn không để tội phạm tiếp tục gây án.

Công an huyện cũng cảnh báo người dân dùng Facebook cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn nhắn tin vay tiền, nhờ mua đồ, mua thẻ điện thoại trên Facebook... cần gọi điện thoại trực tiếp cho chủ tài khoản Facebook để xác minh thông tin và nội dung trao đổi. Chỉ đăng nhập tài khoản trên website chính thức của Facebook; tuyệt đối không đăng nhập vào các trang web nghi vấn hoặc yêu cầu đăng nhập tài khoản một cách bất thường. Cài đặt mật khẩu Facebook có yếu tố bảo mật cao; hạn chế sử dụng các thông tin như họ tên, biệt danh, ngày tháng năm sinh để cài đặt mật khẩu; luôn cài đặt mã xác thực 2 yếu tố qua điện thoại hoặc hòm thư điện tử tin cậy; luôn cài đặt cảnh báo đăng nhập, để kịp thời phát hiện các đăng nhập từ thiết bị bất thường...

Đồng thời, khuyến cáo người dân khi có người quen mượn tiền, xin tiền, nhờ nhận hộ tiền qua mạng xã hội thì tuyệt đối không tin tưởng ngay, phải gọi điện vào số điện thoại để xác minh, xem đúng mặt, đúng người thì mới đồng ý làm theo, chú ý cảnh giác các đặc điểm bất thường.

HOÀNG YÊN