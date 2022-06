Công an Lâm Đồng khởi tố 2 bị can trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ

(LĐ online) - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với P.S.H (26 tuổi, trú tại huyện Di Linh) và H.Đ.T (41 tuổi, trú tại Đức Trọng) để điều tra hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Công an Lâm Đồng lấy lời khai 2 bị can trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Hai bị can nêu trên được xác định là đại lý cấp 2 nằm trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu đã bị Bộ Công an, công an các địa phương triệt phá trước đó.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và lãnh đạo Bộ Công an về việc tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng liên quan trong đường dây đánh bạc nghàn tỷ qua mạng Internet thuộc giai đoạn 2 vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành, tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cơ quan chức năng đã xác định có 1.075 trường hợp đã tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club.

Quá trình điều tra, ngày 7/6/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác định từ năm 2015 tới 2018, với vai trò là đại lý cấp 2 của hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club, hai bị can nêu trên đã thực hiện hành vi giao dịch mua, bán Rik (tiền ảo trong game bài Rikvip/Tip.Club) cho nhiều đối tượng sinh sống trên địa bàn khắp cả nước để tham gia chơi bạc trực tuyến trên mạng Internet với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.

Đối với những trường hợp đã tham gia đánh bạc trong hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ, xác minh mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

C.PHONG