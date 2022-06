Đam Rông: Giảm 67% số vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Đam Rông, trong tháng 5 vừa qua, trên địa bàn huyện đã xảy ra 3 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp gồm: 1 vụ phá rừng, diện tích thiệt hại 837 m² và 2 vụ vận chuyển lâm sản trái phép với khối lượng lâm sản thiệt hại 3,168 m³. Các đơn vị chức năng đã tiến hành xử lý và thu nộp ngân sách Nhà nước 20 triệu đồng. Lũy kế trong 5 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện Đam Rông đã xảy ra 14 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, giảm 29 vụ (giảm 67% số vụ) so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, các đơn vị chủ rừng đã phối hợp với UBND các xã và các đơn vị liên quan tổ chức giải tỏa cây trồng trái phép trên đất lâm nghiệp được 157.018 m² tại 49 vị trí; trong đó, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpôk quản lý giải tỏa được 65.600 m²/11 vị trí và lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng quản lý giải tỏa được 91.418 m²/38 vị trí.

HOÀNG SA