Di Linh: Tạm giữ hình sự đối tượng tàng trữ trái phép ma tuý đá

(LĐ online) - Ngày 12/7, Công an huyện Di Linh cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Mai Gia Quỳnh (22 tuổi, trú thị trấn Di Linh) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Đối tượng Mai Gia Quỳnh khi bị bắt quả tang

Qua tin báo của quần chúng nhân dân, tổ công tác liên lực lượng Công an huyện Di Linh tiến hành kiểm tra, phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với đối tượng Quỳnh khi đang tàng trữ 1 gói nilong trong suốt bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là chất ma tuý dạng đá trên bàn gỗ trong góc phòng ngủ của đối tượng.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai, vào sáng 7/7, do có nhu cầu sử dụng ma túy đá, đối tượng đã mua và sử dụng một phần. Số còn lại đối tượng cất giấu khi có nhu cầu sẽ tiếp tục sử dụng thì bị lực lượng công an kiểm tra và thu giữ. Đối Quỳnh đã thừa nhận chất tinh thể màu trắng trong 1 gói nilong được hàn kín để trên bàn gỗ trong góc phòng ngủ của mình là ma túy đá mua về để sử dụng khi có nhu cầu, ngoài ra không còn mục đích nào khác.

Công an huyện Di Linh đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Mai Gia Quỳnh về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và thu giữ toàn bộ tang vật là 1,949g ma tuý đá để làm cơ sở điều tra, xác minh.

HOÀNG YÊN