Cát Tiên: Truy nã đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy đang bỏ trốn

(LĐ online) - Ngày 17/8, Công an huyện Cát Tiên cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy nã đối với bị can Đinh Văn Hôn (25 tuổi, ngụ tại Thôn 6, xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đinh Văn Hôn, bị can đang bị Công an huyện Cát Tiên truy nã

Theo quyết định truy nã, ngày 22/2/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cát Tiên đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Hôn phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại Khoản 2, Điều 251 Bộ luật Hình sự. Sau đó, bị can đã rời khỏi địa phương không chấp hành quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam của cơ quan điều tra.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, Công an huyện Cát Tiên đã ra quyết định và phát lệnh truy nã bị can đối với Đinh Văn Hôn.

Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và dẫn giải đối tượng Đinh Văn Hôn đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát Nhân dân hoặc UBND các xã, phường, thị trấn nơi gần nhất. Mọi thông tin về người cung cấp thông tin sẽ được giữ bí mật theo quy định. Khi phát hiện các thông tin liên quan hoặc sau khi bắt được đối tượng Đinh Văn Hôn, người dân vui lòng liên hệ báo ngay cho Công an huyện Cát Tiên theo các số điện thoại: 02633884017 hoặc 0968080224.

HẢI ĐƯỜNG