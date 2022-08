(LĐ online) - UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương; Cục Quản lý Thị trường tỉnh; UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo sát sao về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng lưu hành trên thị trường, một số tổ chức, cá nhân chưa đảm bảo các điều kiện an toàn thực phẩm song vẫn hoạt động gây nguy cơ rất lớn mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Đặc biệt, trường hợp ngộ độc thực phẩm liên quan bữa ăn tiệc cưới được tổ chức tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương làm nhiều người mắc và phải nhập viện điều trị.

Thực hiện thông báo của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm.

Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương và UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các vi phạm nghiêm trọng gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dân, không để các thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm lưu hành trên thị trường.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành trong các đợt cao điểm, đột xuất, giải quyết các sự cố mất an toàn thực phẩm, xảy ra ngộ độc thực phẩm; kịp thời ngăn chặn, không để thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn, có chứa chất cấm lưu hành đến tay người tiêu dùng.

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Tăng cường tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, lựa chọn, tiêu dùng thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm; chú trọng truyền thông để chuyển đổi hành vi, tập quán lạc hậu không bảo đảm an toàn thực phẩm, hướng vào đối tượng sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, kinh doanh đường phố.

UBND các huyện, thành phố chủ động tổ chức lực lượng thanh tra, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn; trực tiếp chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm của cơ quan Nhà nước cấp dưới; kiểm soát tốt các hoạt động từ thiện, nấu ăn lưu động, thức ăn đường phố; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật khi để xảy ra vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

AN NHIÊN