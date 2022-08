Di Linh: Khởi tố 3 đối tượng trong 2 đường dây ghi lô đề

(LĐ online) - Ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Di Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Thị Đẩu, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (ngụ tại xã Tân Châu) và bị can Nguyễn Thị Kỷ (ngụ tại thị trấn Di Linh) về tội “Đánh bạc” dưới hình thức ghi lô đề.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan công an đã xác định Lưu Thị Đẩu, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ đã có hành vi đánh bạc trái phép hình thức lập bảng bán số đề thu lợi bất chính. Số tiền chứng minh sử dụng vào việc đánh bạc đối tượng Đẩu là trên 18,3 triệu đồng; đối tượng Thuỷ là trên 10 triệu đồng.

Còn Nguyễn Thị Kỷ có hành vi đánh bạc trái phép thắng thua bằng hình thức ghi lô đề cho khách với tổng số tiền là trên 11 triệu đồng.

Các đối tượng tổ chức hoạt động kín kẽ, tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm, hình thức hoạt động để đối phó, đánh lạc hướng, qua mắt lực lượng, cơ quan chức năng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Di Linh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và củng cố, hoàn thiện hồ sơ để truy tố các đối tượng trước pháp luật.

HOÀNG YÊN