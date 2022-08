Đam Rông: Xử phạt vi phạm giao thông hơn 500 triệu đồng

Thông tin từ Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an huyện Đam Rông, cho biết, qua gần 2 tháng ra quân đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đến ngày 15/8, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 27 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Các trường hợp này đã bị lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 71 trường hợp vi phạm tốc độ, 1 trường hợp chở hàng quá tải, 1 trường hợp cơi nới thùng xe, 41 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông không có giấy phép lái xe, 18 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và hơn 100 trường hợp vi phạm các hành vi khác. Công an huyện Đam Rông đã giữ 67 xe mô tô vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 500 triệu đồng.

VĂN TÂM