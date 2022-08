Xử lý hơn 3.820 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Trung tá Đoàn Mạnh Toàn - Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an Lâm Đồng cho biết, sau hơn 1 tháng thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông do Bộ Công an phát động, lực lượng CSGT trong tỉnh triển khai 1.703 tổ tuần tra, kiểm soát với 5.464 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên Quốc lộ 20

Với tinh thần, quyết tâm cao nhằm lập lại trật tự, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, sau 1 tháng thực hiện đợt cao điểm, toàn lực lượng đã phát hiện xử lý 3.821 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Qua đó, đã xử phạt, thu nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 4,8 tỷ đồng; tạm giữ 588 phương tiện; tước Giấy phép lái xe đối với 337 trường hợp. Trong đó, có 275 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 136 trường hợp quá tải, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện; 733 trường hợp vi phạm tốc độ.

Cùng với công tác kiểm tra, tuần tra xử lý nghiêm các vi phạm, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cùng công an các địa phương đã tích cực phối hợp các cơ quan truyền thông tuyên truyền đậm nét công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tổ chức tuyên truyền, vận động ký cam kết với 121 nhà hàng, quán bar, vũ trường và quán ăn uống để nhắc nhở khách hàng không điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu, bia; tuyên truyền, vận động 99 doanh nghiệp, 341 cá nhân có phương tiện kinh doanh vận tải, 11 chủ bến bãi, mỏ khai thác khoáng sản, 27 xưởng cơ khí, sửa chữa ô tô, bốc xếp, ký cam kết chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế của xe.

Đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông sẽ kéo dài đến hết ngày 20/9/2022.

KHÁNH PHÚC