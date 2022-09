CSGT tăng cường kiểm tra ma túy, nồng độ cồn

(LĐ online) - Thượng tá Đoàn Mạnh Toàn - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an Lâm Đồng cho biết, để tăng cường các hoạt động nhằm đảm bảo ATGT đường bộ, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã và sẽ liên tục, thường xuyên chủ động tổ chức tuần tra, kiểm soát; cũng như phối hợp với các địa phương tổ chức tuần tra để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp người điều khiển phương tiện có ma túy, cồn trong máu và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

CSGT Công an tỉnh phối hợp với Đội CSGT TT Công an huyện Lâm Hà tổ chức đo nồng độ cồn

Trong đêm khuya ngày 14/9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Đội CSGT TT Công an huyện Lâm Hà đã tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý các trường hợp về ma túy, nồng độ cồn trên QL 27. Theo đó, tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong nhiều ôtô do tài xế vi phạm nồng độ cồn tại khu vực QL27, đồng thời cẩu xe về bãi tạm giữ phương tiện theo quy định. Cụ thể, tổ tuần tra kiểm soát đã dừng 105 lượt phương tiện, phát hiện 5 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 1 trường hợp vi phạm về xử dụng chất kích thích.

Theo các chiến sỹ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, quá trình lập biên bản, lái xe vi phạm nồng độ cồn thường đưa ra nhiều lý do như nể bạn, lâu ngày không gặp bạn nên vui uống.

Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, theo quy định, đối với với trường hợp người điều khiển phương tiện lưu thông trên đường vi phạm sử dụng rượu bia, chất kích thích quá quy định đều bị xử lý nghiêm.

Kế hoạch kiểm tra xử lý nồng độ cồn, chất kích thích đối với người điều khiển phương tiện sẽ xuyên suốt từ đầu năm đến hết năm 2022.

Mới đây, Bộ Công an tiếp tục có Kế hoạch 299 chỉ đạo tăng cường cao điểm. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát giao thông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh sẽ tập trung xử lý chuyên đề nồng độ cồn, chất kích thích.

Đội sẽ căn cứ vào địa bàn thực tế, hóa trang, ghi hình, đón lõng tại các nhà hàng, quán bia trên địa bàn để kịp thời kiểm tra, xử lý đối với những trường hợp lái xe vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn.

DƯƠNG AN - NGUYÊN THI