Công an Đơn Dương sẽ xử lý nghiêm vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng phải nhập viện

(LĐ online) - Sáng 27/10, đại tá Phạm Văn Hưng - Trưởng Công an huyện Đơn Dương cho biết, liên quan tới vụ nữ sinh lớp 7, Trường THCS Ka Đơn bị đánh hội đồng phải nhập viện điều trị, Công an huyện hiện đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc với quan điểm không dung túng các sai phạm, sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Người nhà chăm sóc cháu L. tại bệnh viện

Đại tá Phạm Văn Hưng thông tin, tới thời điểm này, Công an huyện đã triệu tập 6 trường hợp gồm các em học sinh đang học tại một trường cấp 3 trên địa bàn và một số thanh thiếu niên đã nghỉ học tại các xã Ka Đơn, P’Ró và Tu Tra để xác minh, làm rõ việc tham gia đánh em N.P.T.L. vào tối 23/10 tại khuôn viên Nhà thờ Ka Đơn. Bước đầu, Công an huyện xác định có 2 nữ sinh cấp 3 trực tiếp đánh em L., số còn lại tham gia cổ vũ, đứng nhìn và không can ngăn.

Liên quan tới tình hình sức khoẻ của em N.P.T.L., sáng 27/10, đại diện gia đình em cho biết do diễn tiến xấu từ vùng mắt phải bị đánh sưng, phù, tổn thương thần kinh hậu nhãn cầu nên các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã hội chẩn, quyết định chuyển bệnh nhân xuống bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị. Trước đó, tại Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương, em L. có biểu hiện nôn ói, đau đầu nên bệnh viện đã làm các thủ tục chuyển lên tuyến trên.

Như Báo Lâm Đồng Online đã thông tin , tối 23/10, em N.P.T.L. cùng bạn đi lễ nhà thờ Ka Đơn. Tuy nhiên, khi vừa bước ra khỏi nhà thờ thì em bị bạn cùng khối là em N.T.N.H. và chị của H. kéo ra một góc khuất đánh. Tham gia đánh L. còn có 5 - 6 thanh thiếu niên từ các xã Ka Đơn, Tu Tra và P’Ró. Nhóm thanh thiếu niên đánh em L. đến khi ngất xỉu.

C.THÀNH