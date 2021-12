Hướng tới năm 2022 với mục tiêu đổi màu huy chương tại SEA Games 31

Khép lại năm 2021 đầy biến động, các cầu thủ của Đội tuyển bóng rổ nam quốc gia đã giao lưu trực tuyến cùng người hâm mộ về những kỷ niệm trong chuyến hành trình của năm cũ cùng những dự định sắp tới khi kỳ SEA Games 31 sẽ được tổ chức trên sân nhà.

Đội tuyển bóng rổ nam quốc gia tranh tài trong chuỗi trận thực nghiệm VBA Premier Bubble Games 2021

Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF) cùng Đội tuyển quốc gia đã thực hiện buổi giao lưu trực tuyến này để nhìn lại hành trình năm 2021 vừa qua. Các khách mời tham dự gồm: đại diện Ngân hàng Bản Việt-Bà Văn Thành Khánh Linh; đội trưởng Đội tuyển quốc gia Young Dương Justin; tuyển thủ Nguyễn Huỳnh Phú Vinh và Nguyễn Anh Kiệt. Đây là buổi giao lưu trực tuyến đầu tiên của Đội tuyển quốc gia sau khi cọ xát và rèn luyện tại chuỗi trận thực nghiệm VBA Premier Bubble Games 2021.

Mở đầu chương trình, PGS, TS Đặng Hà Việt, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam đã chia sẻ đôi lời về chặng đường phát triển của bóng rổ nước ta. "Môn bóng rổ đã gia nhập vào Việt Nam từ khá sớm, bắt đầu từ những năm 1930. Tuy nhiên, phong trào lúc đó còn rất hạn hẹp. Bản thân tôi, trước đây là vận động viên. Những lứa cầu thủ như tôi thời kỳ đó là chủ lực của Đội tuyển quốc gia. Những năm đó, khi chúng ta tham gia các giải vô địch Đông Nam Á, Đội tuyển Việt Nam chỉ là đội lót đường".

Tới năm 2016, bóng rổ Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. VBA là giải bóng rổ chuyên nghiệp đầu tiên. Mùa giải đầu tiên ấy đã thật sự trở thành đầu kéo giúp bóng rổ nước nhà chuyển mình và phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, để tổ chức một giải đấu chuyên nghiệp, có rất nhiều yếu tố cần quan tâm như trình độ chuyên môn, việc thu hút khán giả để vừa tạo sân chơi thành tích cao, vừa bảo đảm các vấn đề về giải trí.

"Đến năm 2019, lần đầu tiên xuyên suốt các kỳ SEA Games, chúng ta đã có hai huy chương đồng. Đó là dấu mốc lịch sử của bóng rổ Việt Nam. Với những gì chúng ta đang làm và tiếp tục xây dựng, sẽ có một bước chuyển mình lớn hơn nữa hướng tới SEA Games 2022 với mục tiêu cố gắng đổi màu huy chương", ông Đặng Hà Việt bổ sung thêm.

Tự hào là nhà đồng hành lâu năm của VBA, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Bản Việt Phạm Anh Tú khẳng định: "Chúng tôi đã âm thầm theo dõi bóng rổ Việt Nam từ năm 2016, thời điểm chúng ta chưa đạt được những thành tích khả quan. Tuy nhiên, chúng tôi có một niềm tin rất mạnh mẽ vào thế hệ trẻ Việt Nam. Trong thời gian qua, bóng rổ không những thổi niềm đam mê vào các bạn trẻ trong nước mà còn thu hút được các bạn trẻ gốc Việt đang sinh sống tại nước ngoài quay về tham gia đội tuyển. Đó là tín hiệu rất đáng mừng. Cộng đồng, giới trẻ bắt đầu quan tâm đến bóng rổ và lấy đó làm niềm đam mê, niềm tin và sự phấn đấu trong cuộc sống. Từ những bước đi chập chững, Đội tuyển Việt Nam đã được mọi người biết đến. Cho đến nay, sau 5 năm, chúng tôi rất tự hào đồng hành cùng bóng rổ Việt Nam. Mong rằng chúng tôi sẽ được đồng hành với Đội tuyển bóng rổ mãi về sau này".

Tiếp theo, đội trưởng Đội tuyển quốc gia Young Dương Justin, tuyển thủ Nguyễn Huỳnh Phú Vinh và Nguyễn Anh Kiệt cũng có những chia sẻ vô cùng cởi mở về những kỷ niệm sau khi tham dự chuỗi trận thực nghiệm VBA Premier Bubble Games 2021. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các tuyển thủ không được ra ngoài vì quy định an toàn thuộc mô hình “tập trung cách ly” của VBA và phải xa gia đình.

Mọi người sinh hoạt cùng nhau tại “bong bóng” VBA, cũng như tổ chức rất nhiều hoạt động giao lưu với thành viên cùng tầng như chơi bóng bàn, xem phim, xem các trận đấu vừa qua, hay đơn giản chỉ là tận hưởng những phút giây gọi điện hỏi thăm sức khỏe gia đình.

Đối với Justin Young, sau VBA 2021, anh đã về Mỹ thăm gia đình, bạn bè và hoàn toàn tận hưởng kỳ nghỉ của mình. Do còn nhiều dự định cần thực hiện nên anh đã trở lại Việt Nam sớm. Lần đầu trở thành đối thủ trên cùng sân bóng với người anh song sinh Jordan Young (thuộc biên chế Thang Long Warriors), Justin Young rất vui vì được so tài với người anh trai, nhưng cũng hơi tiếc vì không thể cản đối thủ này quá nhiều do phải chạy theo bài chiến thuật của Huấn luyện viên đề ra.

Tuyển thủ Nguyễn Anh Kiệt cũng thẳng thắn tâm sự thử thách khi khoác áo Đội tuyển quốc gia là không biết tiếng Anh. Anh gặp khó khăn về chạy bài chiến thuật và khắc phục bằng cách lùi về sau quan sát đàn ảnh tập, hỏi lại đến khi hiểu trước khi ra chạy bài. Bên cạnh đó, sự động viên từ đồng đội cũng giúp anh vượt qua áp lực tâm lý trong lần đầu tham gia sân chơi chuyên nghiệp.

Gương mặt cuối cùng được người hâm mộ trong nước vô cùng quan tâm đó là tuyển thủ Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. Với chiều cao "khủng" (2m03), Phú Vinh bộc bạch mình hưởng chiều cao từ ba. Trong chuỗi trận thực nghiệm của VBA Premier Bubble Games 2021, Phú Vinh có những màn trình diễn khá ấn tượng, nhất là trong trận đấu gặp Cantho Catfish, anh đã giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận với 20 điểm và 11 bắt bóng.

Đến với Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) từ năm 2016 khi còn là một viên ngọc thô, trải qua quá trình mài dũa, Phú Vinh đã trở thành viên ngọc sáng của bóng rổ nước nhà với thành tích bốn lần lọt vào chung kết VBA. Trong đó, có đến ba lần bước lên ngôi vô địch VBA, cùng một lần đoạt được tấm huy chương đồng tại SEA Games 30 năm 2019. Dù được khán giả ngưỡng mộ, Phú Vinh khẳng định ngôi “nam vương” của Đội tuyển quốc gia nên được trao cho Tâm Đinh.

Với tất cả các tuyển thủ, việc thi đấu với vai trò đội bóng thứ tám dưới mô hình "tập trung cách ly" không chỉ là sự kiện chưa từng có tiền lệ, mà còn là chặng đường đầy cảm xúc của đội tuyển. Đây chính là sự chuẩn bị đặc biệt cho mục tiêu đổi màu huy chương, giúp các thành viên Đội tuyển quốc gia sẽ có cơ hội khẳng định sự trưởng thành của bóng rổ Việt Nam ngay tại kỳ SEA Games được tổ chức trên sân nhà.

(Theo nhandan.com.vn)