Bàn giao thi thể người đàn ông cháy đen cho gia đình lo hậu sự

(LĐ online) - Chiều 20/2, lực lượng Pháp y Công an Lâm Đồng đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi; đồng thời, phối hợp với Công an TP Bảo Lộc hoàn tất các thủ tục, hồ sơ và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Lực lượng Pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra làm rõ cái chết của nạn nhân

Theo cơ quan công an, thi thể người đàn ông được phát hiện trong tình trạng cháy đen vào sáng 20/2 được xác định là Bùi Đăng Khoa (36 tuổi, ngụ phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc). Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên thi thể không có bất kỳ dấu vết tác động của ngoại lực; phổi bị ám khói đen và bị bỏng nặng. Cùng với đó, thông qua việc trích xuất camera an ninh, cơ quan điều tra thu thập được hình ảnh của Khoa đi ra khỏi nhà vào lúc 23 giờ 57 phút đêm 19/2 và có mang theo một vật giống can nhựa. Còn theo người nhà, Khoa có tiền sử bị trầm cảm, đã lập gia đình nhưng đã ly hôn cách đây hơn 2 năm. Khoa sống một mình và phụ giúp bố mẹ làm vườn hàng ngày.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, hồ sơ phục vụ công tác điều tra, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Như Báo Lâm Đồng Online đã thông tin: Vào sáng sớm ngày 20/2, tại đám đất trống bên lề đường hẻm 345 đường Trần Phú (phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) một số người dân phát hiện thi thể trong tình trạng cháy đen không thể nhận dạng. Hiện trường phát thi thể nạn nhân nồng nặc mùi xăng. Nhận được tin báo, Công an phường Lộc Sơn và Công an TP Bảo Lộc đã có mặt phong tỏa hiện trường; đồng thời, phối hợp với lực lượng Pháp y Công an Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm tử thi.

K.PHÚC