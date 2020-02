Lượng khách đi lại tại Bến xe Liên tỉnh giảm 22%

(LĐ online) - Theo đại diện của Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt, dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của bến. Số liệu thống kê cho thấy, lượng xe hoạt động tại bến đã giảm 15%, lượng khách trung bình giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. Tính từ đầu tháng 2 đến nay, lượng khách đạt 46.000 lượt, giảm 13.000 khách so với cùng kỳ năm trước.

Phòng chờ bến xe Liên tỉnh vắng vẻ

Hiện tại, Bến xe liên tỉnh Đà Lạt đang có 43 đơn vị kinh doanh vận tải khách tuyến cố định, có 5 tuyến vận tải cố định nội tỉnh và 48 tuyến liên tỉnh. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19, đã có một số nhà xe tuyến cố định đi Bến Tre, An Giang… phải hủy chuyến do không có khách (tính trung bình 5 chuyến/tháng). Theo ông Trần Đức Hạnh – Phó Giám đốc Bến xe Liên tỉnh, dịch bệnh Covid-19 đã khiến nhiều người có tâm lý e ngại đi du lịch và đến những nơi đông người, do đó, số lượng du khách từ TP Hồ Chí Minh và Nha Trang – là 2 tuyến có số lượng khách lên Đà Lạt chiếm phần lớn giảm đi đáng kể.

Ông Hạnh cho biết thêm: Kể từ khi có thông tin dịch bệnh đến nay, Bến xe Liên tỉnh đã cùng kết hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền rộng rãi đến các đơn vị hoạt động trong bến, khuyến cáo nhân viên, những người tham gia hoạt động trong bến, lái, phụ xe, hành khách… đeo khẩu trang và rửa tay bằng nước sát khuẩn; tăng cường dọn vệ sinh trên xe, trong phòng chờ, khu làm việc của bến; dán các bảng thông báo, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang đúng cách, những lưu ý trong phòng chống dịch bệnh ở nơi dễ nhìn; đồng thời, bố trí nhân viên hướng dẫn và nhắc nhở khách tại lối ra vào bến, nhằm phòng ngừa và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

H.YÊN - V.QUỲNH