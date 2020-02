Phát hiện thi thể người đàn ông cháy đen bên lề đường

(LĐ online) - Tại hiện trường, thi thể người đàn ông bị cháy đen không thể nhận dạng và xung quanh nồng nặc mùi xăng.

Hiện trường phát hiện thi thể người đàn ông chết cháy

Sáng sớm 20/2, một số người dân địa phương phát hiện thi thể cháy đen tại một đám đất trống bên lề đường hẻm 345 đường Trần Phú (thuộc địa phận Tổ dân phố 4, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc). Vụ việc nhanh chóng được trình báo tới cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an phường Lộc Sơn và Công an TP Bảo Lộc đã có mặt phong tỏa hiện trường phục vụ công tác điều tra. Tại hiện trường, thi thể trong tình trạng cháy đen không thể nhận dạng và xung quanh nồng nặc mùi xăng. Bước đầu, cơ quan công an đã xác định được danh tính của thi thể là nam giới, 36 tuổi, ngụ tại phường Lộc Sơn.

Hiện, Công an TP Bảo Lộc đang phong tỏa bảo vệ hiện trường, chờ lực lượng Pháp y Công an Lâm Đồng khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

K.PHÚC