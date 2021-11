Vườn rau 0 đồng của phụ nữ Di Linh

Trên những “chuyến xe yêu thương” chở theo nông sản, nhu yếu phẩm của huyện Di Linh gởi về ủng hộ Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh... trong những ngày chống dịch, có những bó rau, mớ củ được chị em phụ nữ chăm chút trong những “Vườn rau 0 đồng”. Các chị, các mẹ góp công, góp của cho mảnh vườn chung, chỉ mong phần nào chia sẻ những khó khăn với đồng bào vùng dịch.

Vườn rau cải do Chi hội Phụ nữ Thôn 14 trồng và chăm sóc để gửi về đồng bào vùng dịch

Từ cuối tháng 8, Chi hội Phụ nữ Thôn 14, xã Hòa Ninh là chi hội đầu tiên của huyện Di Linh bắt đầu thực hiện “Vườn rau 0 đồng”. Với một mảnh vườn bỏ trống tạm bợ, đàn ông trong thôn phụ công cày đất, phụ nữ góp giống, góp phân, vậy là khoảng đất trước đây um tùm cỏ dại nay được phủ xanh bởi những luống rau, cây cải.

Dù nắng hay mưa, nhưng vào những ngày cao điểm trồng rau hoặc thu hoạch, gần 40 chị em phụ nữ trong Thôn 14 lại tất bật “ra quân”. Bà Nguyễn Thị Thảo - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thôn 14 chia sẻ: “Chúng tôi xem tivi, đọc báo, biết rằng bà con miền Nam thiếu thốn rau xanh quá nên ai cũng thấy vừa thương, vừa sốt ruột. Trên thực tế chị em ở đây chủ yếu làm nông, nên điều kiện về tiền bạc không được nhiều, tuy nhiên để góp công sức trồng rau xanh gởi về cho bà con miền Nam thì ai cũng sẵn sàng, hào hứng”.

Mang ý nghĩa thiết thực đó, xuất phát từ Thôn 14, mô hình “Vườn rau 0 đồng” nhanh chóng lan tỏa sang chi hội phụ nữ Thôn 7, Thôn 9, Thôn 10, Thôn 12,... Chị Nguyễn Họa My - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Hòa Ninh cho biết: Hơn 300 ngày công lao động cùng 7 “Vườn rau 0 đồng” với diện tích hơn 7.000 m2, chị em phụ nữ xã Hòa Ninh đã thu hoạch được gần 8 tấn rau ngắn ngày để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. “Trên những chuyến xe, ngoài rau, củ chị em trồng được, còn có chuối, bơ, đu đủ,... Nhà ai có gì góp đó, chỉ mong mang xuống được cho bà con vùng dịch sớm vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh để ổn định cuộc sống” - chị My cho hay.

Tương tự, tại thị trấn Di Linh, từ đầu tháng 9 đến nay, Hội LHPN thị trấn cũng vận động hội viên trồng được hơn 4.000 m2 rau xanh để gửi về vùng dịch. Bên mảnh vườn rộng hơn 2.000 m2 trồng các loại rau cải, cà tím, đậu đũa,... bà Lê Thị Thu Thanh - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố 12, thị trấn Di Linh nói rằng: Có những người bận bịu công việc, nhưng hễ nghe huy động trồng hay thu hoạch rau là các chị lại sắp xếp việc nhà, nhiệt tình tham gia. Rau thu được gửi lên những Chuyến xe yêu thương, hoặc đóng góp để nấu ăn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch.

“Rau các chị em trồng được có thể không đẹp về mẫu mã, nhưng luôn đảm bảo sạch và an toàn, làm sao để đến được tay bà con vùng dịch trọn vẹn nhất” - chị Phạm Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Di Linh nói. Bên cạnh đó, trước tình hình dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp, Hội LHPN thị trấn cũng tổ chức các hoạt động thiết thực như vận động hội viên, phụ nữ và Nhân dân ủng hộ các nhu yếu phẩm để ủng hộ các tỉnh có dịch khi Mặt trận Tổ quốc và Hội cấp trên phát động, với 8 chuyến xe cùng hơn 40 tấn hàng…

Chị Hà Thị Thùy Linh - Chủ tịch Hội LHPN huyện Di Linh kể rằng, tháng 10 vừa qua có lẽ là tháng 10 đặc biệt nhất đối với nhiều chị em phụ nữ trong hội. Bởi thay vì được nhận những món quà cho Ngày Phụ nữ Việt Nam, thì các chị, các mẹ lại trao đi những món quà đầy ý nghĩa là mớ rau, mớ củ được vun trồng từ tình yêu thương và sẻ chia cho đồng bào vùng dịch. Chị Thùy Linh cho biết: Thực hiện mục tiêu kép, hội viên phụ nữ huyện Di Linh đã tích cực vừa chống dịch vừa tăng gia sản xuất, triển khai trồng rau xanh phục vụ bà con vùng dịch. Từ mô hình điểm tại xã Hòa Ninh đã nhân rộng ra thị trấn Di Linh, các xã Hòa Bắc, Đinh Lạc,... Đến nay, gần 2 ha rau đã được hội viên phụ nữ trồng, chăm sóc và thu hoạch. Cùng với 10 chuyến xe yêu thương, hơn 120 tấn rau, củ, trái cây và 13,5 tấn gạo đã được gửi về vùng dịch.

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện Di Linh đã tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các chốt kiểm soát phòng, chống dịch, các khu cách ly tập trung, điểm tập kết hàng hóa tại địa bàn huyện. Hội thường xuyên tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên kịp thời các hộ gia đình hội viên nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Chung tay cùng địa phương tham gia phòng, chống dịch bệnh, có 259 cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Di Linh là thành viên tổ COVID cộng đồng; 235 chị là thành viên của tổ tự quản; 434 chị tham gia trực tại 140 chốt bảo vệ vùng xanh. Bên cạnh duy trì bếp ăn nghĩa tình tại hai chốt kiểm dịch tại xã Gia Bắc và Đinh Trang Thượng (mỗi tuần 1 ngày nấu cơm dùng kinh phí từ nguồn vận động của Hội), đã có 244 chị tự nguyện tham gia nấu hơn 900 phần cơm và vận động được hơn 30 triệu đồng hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng trực tại các chốt bảo vệ vùng xanh… “Với tình cảm tương thân tương ái cùng những việc làm thiết thực, mỗi hội viên phụ nữ đều mong muốn góp phần xây dựng hậu phương vững chắc để lực lượng tuyến đầu yên tâm chống dịch. Sự sẻ chia của các chi hội phụ nữ trong toàn huyện đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, từ đó, không chỉ hội viên phụ nữ mà đông đảo bà con, Nhân dân đã cùng tham gia vào các mô hình, hoạt động hỗ trợ đồng bào vùng dịch” - chị Hà Thị Thùy Linh chia sẻ.

