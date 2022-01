Xe cộ nối đuôi về TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ

(LĐ online) - Từ 14 giờ ngày 3/1, sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2022, dòng xe tấp nập nối đuôi nhau từ TP Đà Lạt đổ về TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ khiến Quốc lộ 20, đặc biệt là các đoạn qua cầu Liên Đầm (xã Liên Đầm, huyện Di Linh), trung tâm TP Bảo Lộc, đèo Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai nhiều thời điểm bị ùn ứ, ách tắc cục bộ.

Đến 18 giờ ngày 3/1, lượng phương tiên trên Quốc lộ 20 từ Đà Lạt đang nối đuôi nhau qua địa phận TP Bảo Lộc

Ghi nhận tại đoạn qua cầu Liên Đầm trên Quốc lộ 20 (xã Liên Đầm, huyện Di Linh), do cầu đang trong quá trình thi công nâng cấp khiến xe cộ lưu thông qua lại hầu như bị ùn ứ. Để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Trạm Di Linh (Phòng CSGT Công an Lâm Đồng) thường xuyên túc trực điều tiết, phân luồng chống ùn tắc.

Tại TP Bảo Lộc, để tránh tình trạng kẹt xe và đảm bảo an toàn giao thông, Công an TP Bảo Lộc đã huy động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT – Trật tự chia thành 6 tổ công tác tiến hành lập chốt tại các ngã ba, ngã tư trên Quốc lộ 20 để phân luồng điều tiết giao thông. Cùng với đó, 1 tổ công tác khác thường xuyên tuần tra, kiểm soát dọc theo Quốc lộ 20 nhằm xử lý các trường hợp cố tình vượt ẩu tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn và ách tắc giao thông. Do lượng phương tiện giao thông quá nhiều, để tránh tình trạng kẹt xe, ngoài việc phân luồng điều tiết giao thông, lực lượng CSGT còn liên tục “xả” đèn đỏ và ra tín hiệu cho người điều khiển phương tiện tiếp tục lưu thông.

Trên đèo Bảo Lộc, theo lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại đây, tuy lượng phương tiện từ Đà Lạt đổ về rất đông nhưng các tổ công tác liên tục tuần tra, kiểm soát, phân luồng nên giao thông qua lại trên đèo được đảm bảo. Đến 18 giờ ngày 3/1, chưa ghi nhận tình trạng ách tắc giao thông. Tốc độ di chuyển của các phương qua đèo vẫn đảm bảo từ 20 - 25 km/giờ.

Theo lực lượng CSGT, trong chiều nay, cơ bản người tham gia giao thông chấp hành tốt các quy định của Luật Giao thông đường bộ. Tuy nhiên, nhiều tài xế vẫn cố tình vi phạm như lấn đường, cố tình vượt ẩu đã bị nhắc nhở và nhiều trường hợp bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính.

